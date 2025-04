Fonte foto: HBO

Litigi tra i membri del cast, vere e proprie faide. Si ricorrono da giorni le voci secondo cui il clima sul set di The White Lotus 3, serie tv HBO disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, fosse tutt’altro che sereno. La miccia che ha innescato i rumors pare essere stata una dichiarazione di Jason Isaacs, che interpreta Timothy Ratliff, che in un’intervista avrebbe detto che durante le riprese alcune amicizie sono andate perdute. La frase ha ovviamente scatenato la curiosità del pubblico: ci sono stati dei litigi? E chi hanno coinvolto?

Ci sono stati dei litigi durante le riprese di The White Lotus 3?

La vicenda ha appassionato i fan, ma non ha contorni chiari. Intervistato da Vulture, Isaacs aveva appunto dichiarato, parlando delle dinamiche sul set e tra il cast di The White Lotus stagione 3: «Ci sono state amicizie che si sono create e altre che si sono perse per strada».

«Tutte cose normali quando si lavora, eventi che ci si aspetterebbe da un gruppo di persone senza legami, ognuno con la propria vita dall’altra parte del mondo, nella pentola a pressione dell’ambiente lavorativo, con un caldo torrido, insetti e notti insonni», aveva proseguito.

L’attore ha parlato di un “White Lotus dietro le quinte” che resta ovviamente invisibile al pubblico, «con meno morti ma altrettanto drammaticità». Domandandosi se le dinamiche del cast abbiano influenzato la sua interpretazione, Isaacs ha detto: «Non so se il fatto di aver trascorso molto tempo e di essere diventato amico di Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook e Sam Nivola abbia fatto la differenza».

A partire da questa sintetica dichiarazione, i fan hanno fatto il resto, e anche di più. Alcuni hanno infatti iniziato a speculare che le tensioni sul set a cui Isaacs fa riferimento riguardassero altri attori non nominati in questo specifico passaggio dell’intervista, dunque i co-protagonisti Walton Goggins e Aimee Lou Wood, alias Rick e Chelsea.

In cerca di prove a sostegno di questa ipotesi, alcuni spettatori hanno notato che Isaacs e Wood hanno smesso di seguirsi su Instagram.

The White Lotus 3: cosa succede tra Isaacs, Goggins e Wood?

La presunta faida comunque non è stata confermata né cavalcata da nessun altro degli attori e delle attrici di The White Lotus 3.

Interpellato nuovamente in merito a questo “episodio drammatico” sul set, Isaacs ha non ha fornito ulteriori chiarimenti. Anzi, ha più che altro smorzato la questione: «Prima di tutto, non sono affari vostri», ha detto. «Dico solo che stare sul set non era una vacanza. C’è chi pensa che abbiamo trascorso sette mesi di vacanza ma credetemi, per la maggior parte del tempo sembrava davvero di lavorare. Faceva un caldo pazzesco e c’erano quelle dinamiche e tensioni sociali che si riscontrano in qualunque ufficio».

Wood e Goggins, invece, pubblicamentehanno parlato bene l’uno l’altra durante le interviste e il tour promozionale. «Grazie Aimee Lou per essere stata la mia compagna, è stato un viaggio che non dimenticherò mai», ha scritto ad esempio in un post sui social Goggins dopo l’uscita della puntata finale.

Se davvero ci sono state delle tensioni personali, come accade talvolta sul lavoro, evidentemente non è nulla di così grave da compromettere il rapporto lavorativo, dato che i due continuano a presenziare insieme agli eventi promozionali.