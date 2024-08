Quando esce e di cosa parla The Perfect Couple

Fonte foto: Netflix

C’è anche Nicole Kidman nel cast di The Perfect Couple, nuova miniserie Netflix in arrivo fra poche settimane e tratta dal romanzo omonimo di Elin Hilderbrand, prolifica scrittrice statunitense nota soprattutto per il genere romance. Composta da sei episodi, la serie tv di prossima uscita ha come regista e produttrice esecutiva Susanne Bier, già nota per aver lavorato a The Undoing.

Il libro da cui è tratta la serie

Il romanzo The Perfect Couple è stato pubblicato nel 2018, quando la sua autrice era già affermata: il suo esordio risale infatti al 2000 e nel corso dei decenni ha pubblicato quasi una trentina di libri.

Diversi romanzi di Elin Hilderbrand sono già stati tradotti in italiano e pubblicati da Mondadori, ad esempio A piedi nudi, Qualcosa di noi e Un inverno in paradiso.

The Perfect Couple – La coppia perfetta è invece stato pubblicato in Italia nel 2024 da Time Crime in vista dell’uscita della miniserie Netflix: la cover del libro, infatti, è la locandina della serie tv.

La trama di The Perfect Couple

La serie tv The Perfect Couple – La coppia perfetta è ambientata a Nantucket (dove l’autrice del romanzo vive e ha ambientato la maggior parte delle sue opere) e ha come protagonista Amelia Sacks, interpretata da Eve Hewson, giovane donna che sta per spostare un uomo che fa parte di una delle famiglie più ricche della zona.

La futura suocera, la ricca e raffinata scrittrice di romanzi Greer Garrison Winbury (interpretata da Nicole Kidman), non nasconde la sua disapprovazione nei confronti del matrimonio, ma non bada a spese per organizzare una festa grandiosa.

La storia cambia improvvisamente direzione quando sulla spiaggia viene ritrovato un cadavere. Le successive indagini ricostruiscono l’accaduto e rivelano una trama sospettosamente simile alla trama di uno dei libri di Greer. Mentre alcuni segreti vengono a galla, nessuno può più dirsi al di sopra di qualunque sospetto.

Il trailer di The Perfect Couple

Elin Hilderbrand, già autrice del romanzo, ha scritto anche la sceneggiatura della miniserie. Hilderbrand è anche produttrice esecutiva con la già citata regista Susanne Bier e Jenna Lamia (che è anche showrunner).

A seguire, il trailer della serie tv:

Il cast di The Perfect Couple

Oltre alle due attrici già citate, nel cast di The Perfect Couple – La coppia perfetta ci sono Billy Howle nei panni di Benji Winbury, promesso sposo di Amelia, e Dakota Fanning (vista in C’era una volta a… Hollywood) nei panni della cognata Abby Winbury.

Meghann Fahy (nota per The White Lotus) interpreta la migliore amica della sposa, Merritt Monaco. Ishaan Khattar è Shooter Dival, il migliore amico dello sposo, mentre Jack Reynor (visto in Inverso) veste i panni del fratello dello sposo, Thomas Winbury.

L’altro fratello dello sposo, Will, ha invece il volto di Sam Nivola (Maestro). Mia Isaac interpreta Chloe Carter, la figlia del capo della polizia; mentre Donna Lynne Champlin è la detective Nikki Henry. Isabelle Adjani interpreta invece Isabel Nallet, un’amica.

The Perfect Couple in streaming

The Perfect Couple – La coppia perfetta esce in streaming su Netflix il 5 settembre 2024.