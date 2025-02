The White Lotus 3: trailer, trama e data di uscita in Italia

Sta per uscire in Italia la terza stagione di The White Lotus: dopo Hawaii e Sicilia, si va in Thailandia con un nuovo mistero da risolvere. Trama, cast, trailer e data di uscita

Fonte foto: Sky/HBO

Mancano pochi giorni, talmente pochi che il conto alla rovescia può ormai essere fatto in ore, al debutto su Sky e in streaming su NOW della terza stagione di The White Lotus. La messa in onda italiana avverrà in contemporanea con gli Stati Uniti e porterà finalmente il pubblico nella nuova destinazione scelta da questa acclamata e pluripremiata produzione: la Thailandia. Targata HBO Original e Sky Exclusive, la serie tv antologica è creata da Mike White.

La trama di The White Lotus stagione 3

La prima stagione di The White Lotus, uscita nell’estate del 2021 e ambientata alle Hawaii, ha ricevuto 20 candidature agli Emmy in 13 categorie, vincendo 10 statuette. La seconda stagione ha fatto il suo debutto nel dicembre 2022: ambientata in Sicilia, ha ottenuto 23 nomination agli Emmy, portando a casa 5 vittorie.

Girata fra Koh Samui, Phuket e Bangkok, la terza stagione di The White Lotus è ambientata invece in un esclusivo resort “White Lotus” in Thailandia e segue le vicende di diversi ospiti che hanno scelto questa destinazione dall’atmosfera zen per godersi una settimana di svago e relax.

In realtà, come già successo nelle precedenti due stagioni, la pungente satira sociale di White e un nuovo mistero da risolvere contribuiranno a rendere il soggiorno dei villeggianti meno rilassante del previsto.

Il trailer italiano di The White Lotus 3

Il creatore della serie ha già anticipato che se il focus della prima stagione sono i soldi e quello della seconda il sesso, la terza si concentrerà in modo particolare sulla spiritualità e religione orientale.

Alcuni degli ospiti del resort in questa stagione, come mostrato anche dal trailer, sono tre amiche che hanno voglia di divertirsi e fare follie, senza pensare troppo al tempo che passa; una strana coppia dalla storia difficile da inquadrare; un ricchissimo uomo che non sa come dire alla famiglia che ha perso tutto; e un uomo che sta cercando una persona del suo passato, ma non è chiaro con quali intenzioni.

Il cast completo di The White Lotus 3

Nel cast della terza stagione ci sono Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan e Sam Nivola.

Tra gli interpreti figurano anche Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrick Schwarzenegger, Tayme Thapthimthong e Aimee Lou Wood.

Il cast aggiuntivo include Nicholas Duvernay, Arnas Fedaravičius, Christian Friedel, Scott Glenn, Dom Hetrakul, Julian Kostov, Charlotte Le Bon, Morgana O’Reilly e Shalini Peiris.

The White Lotus è creata, scritta, diretta e prodotta esecutivamente da Mike White. I produttori esecutivi sono anche David Bernad e Mark Kamine.

Quando esce The White Lotus 3 in Italia

La terza stagione di The White Lotus è disponibile dal 17 febbraio 2025 in Italia, in contemporanea con gli Stati Uniti, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.