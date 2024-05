Those About To Die, annunciata la data di uscita della serie sui gladiatori

Le sanguinose lotte tra gladiatori stanno per iniziare: ecco data di uscita, cast e trama di Those About To Die con Anthony Hopkins

Fonte foto: Shutterstock/Kathy Hutchins

Pronti a tornare nell’antica Roma, fra lotte intestine per il potere e sanguinose battaglie tra gladiatori? È stata finalmente annunciata la data di uscita su Prime Video di Those About To Die, nuova serie tv in dieci episodi che arriva in Italia un giorno dopo il debutto assoluto negli Stati Uniti. Diretta da Roland Emmerich, regista già noto per Moonfall, Independence Day e Godzilla, la serie è ispirata all’omonimo saggio dello statunitense Daniel P. Mannix pubblicato nel 1958 (e, pare, già fonte di ispirazione per il film Il Gladiatore di Ridley Scott).

Di cosa parla Those About To Die: trama e trailer

Citizens, place your bets ⚔️🛡️🏛️#ThoseAboutToDie arrives July 18 on Peacock. pic.twitter.com/VCFhoxl1kN — Peacock (@peacock) April 7, 2024

La trama di Those About To Die è ambientata a Roma nel 79 a.C., mentre la città è il centro economico, commerciale e culturale dell’Impero. A tenere sotto controllo la popolazione, annoiata e irrequieta sono il cibo gratuito e l’intrattenimento garantito da spettacolari gare di bighe e lotte di gladiatori.

Proprio queste ultime sono al centro della storia di Those About To Die, che si tuffa nei retroscena di questi giochi estremi alimentati dal crescente flusso di schiavi in arrivo a Roma e, soprattutto, dalla sete di potere e denaro di chi li organizza.

Le gare al Circo Massimo sono controllate da quattro corporazioni (blu, rossa, bianca e verde) di proprietà dei Patrizi e averne una quota è considerata la cosa più preziosa; dunque, non c’è da stupirsi che proprio dietro le quinte delle lotte tra gladiatori e animali proliferino avidità, giochi di potere e un fiorente giro di scommesse gestito dalla criminalità.

E mentre i giochi si fanno sempre più spietati e cinici, si progetta la costruzione di un nuovo stadio di dimensioni imponenti, il Colosseo.

Chi recita in Those About To Die: il cast completo

Nel cast di Those About To Die c’è l’attore premio Oscar Anthony Hopkins, noto soprattutto per l’indimenticabile ruolo in Il silenzio degli innocenti: qui interpreta l’Imperatore Vespasiano.

THOSE ABOUT TO DIE ⚔️ pic.twitter.com/u4IuEkIjDm — Roland Emmerich (@rolandemmerich) April 7, 2024

Nel cast ci sono poi Iwan Rheon (già in Il trono di spade) nei panni di Tenax, Tom Hughes (The English, Victoria) nel ruolo di Tito Flaviano, Sara Martins (Non dirlo a nessuno, Delitti in Paradiso) in quello di Cala e Jóhannes Haukur Jóhannesson (anche lui visto in Il trono di spade) nei panni di Viggo.

Tra gli interpreti figurano anche Jojo Macari (visto in Sex Education, qui nel ruolo di Domiziano), Gabriella Pession (nota per Crossing Lines, qui nel ruolo di Antonia) e Dimitri Leonidas (visto in Rosewater e Renegades: Commando d’assalto, qui interpreta Scorpus). Emilio Sakraya è Xeno, Moe Hashim (Ted Lasso) interpreta Kwame e Rupert Penry Jones è Marcus.

La serie è creata da Robert Rodat, che ha già messo la firma su Salvate il soldato Ryan. Insieme ad Emmerich, dietro la cinepresa c’è Marco Kreuzpaintner (noto per Beat e Progetto Lazarus).

Quando esce Those About To Die in streaming

Commissionata da High End Productions, la Joint Venture nata recentemente da Herbert G. Kloiber e Constantin Film, con il servizio streaming statunitense Peacock, la serie tv è prodotta da Centropolis, Hollywood Gang e Street Entertainment.

Per l’uscita in streaming non manca molto: Those About To Die debutta in Italia in esclusiva su Prime Video il 19 luglio 2024 con tutti gli episodi. Il 18 luglio è prevista l’uscita su Peacock negli Stati Uniti.