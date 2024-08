Passione Impero Romano: serie tv e film come Those About To Die

Fonte foto: Reiner Bajo/Peacock

Fra lotte tra gladiatori e giochi di potere, Those About To Die ha risvegliato l’immaginario legato all’Impero Romano a cui una buona parte del pubblico è molto affezionato. La serie tv diretta da Roland Emmerich e con nel cast il vincitore del Premio Oscar Anthony Hopkins ha fatto il suo debutto su Prime Video il 19 luglio. Per chi non si vuole accontentare dei dieci episodi di questo nuovo dramma storico, ecco quali altre serie tv e film sull’Antica Roma recuperare subito in streaming.

Il Gladiatore

È uscito nel 2000 e non è mai stato dimenticato: l’elenco non può che iniziare da questo iconico film, attualmente disponibile su Netflix.

Diretto da Ridley Scott, Il Gladiatore è ispirato al romanzo del 1958 Those About To Die di Daniel Mannix: un altro punto di contatto con la recente serie sbarcata su Prime Video, visto che anche questa si basa sullo stesso testo.

Nel cast ci sono Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Richard Harris e Oliver Reed.

Spartacus

È Spartaco, il gladiatore che ha guidato la rivolta contro l’Impero Romano, il protagonista della serie tv statunitense Spartacus, particolarmente ricca di scene violente e sessualmente esplicite.

Prodotta tra il 2010 e il 2013 per un totale di tre stagioni, si può vedere su Infinity+.

Il protagonista è stato interpretato prima da Andy Whitfield e poi, dopo la morte di quest’ultimo, da Liam McIntyre.

Il primo re

Uscito nel 2019, il film Il primo re è diretto da Matteo Rovere e racconta, prendendosi diverse libertà narrative, la storia dei fratelli Romolo e Remo e della fondazione di Roma.

Nel cast ci sono Alessandro Borghi e Alessio Lapice. Il film si può veder a noleggio su diverse piattaforme di streaming, tra cui Prime Video.

Romulus

Disponibile su NOW dal 2020 è invece la serie Romulus, anche questa creata da Matteo Rovere. L

a trama si concentra ancora una volta sugli eventi che precedono la fondazione di Roma, ma la storia è del tutto indipendente dal film Il primo re.

Sono disponibili due stagioni e la seconda è uscita nel 2022.

Pompei

L’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. è al centro del film Pompei del 2014, che include nel cast Emily Browning, Kit Harington (noto soprattutto per Game of Thrones), Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss e Kiefer Sutherland.

Disponibile su Rai Play, il film ha come protagonista lo schiavo e gladiatore Milo, che deve salvare l’amata Cassia già promessa in sposa al senatore Quinto Attilio Corvo.

Domina

Su NOW c’è anche la serie italo-britannica Domina, che racconta alcuni anni dell’Impero Romano dal punto di vista di Livia Drusilla (interpretata da Kasia Smutniak), che guadagna sempre maggiore potere diventando moglie dell’imperatore Augusto.

Sono disponibili due stagioni, la seconda è uscita nel 2023. Non ci sarà una terza stagione, in quanto la serie è stata cancellata nell’aprile del 2024.