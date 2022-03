TikTok diventa un distributore di musica: è nata SoundOn

TikTok, l’app di video virali (un tempo brevi) di proprietà della cinese ByteDance, ha appena lanciato la propria piattaforma di promozione e distribuzione musicale, chiamata SoundOn. Al momento il nuovo progetto è stato attivato nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Brasile e in Indonesia e consente agli artisti di caricare la propria musica direttamente su TikTok e RESSO (l’app di straming collegata al social) e distribuirla su altre piattaforme come Spotify, Apple Music e Instagram.

Del progetto di SoundOn si parla già dallo scorso settembre e adesso diventa realtà. Mira a sostenere musicisti e cantanti esordienti e senza ancora un contratto con etichette discografiche. La musica di questi artisti potrà essere usata per i video di TikTok e ascoltta su RESSO, permettendo ai musicisti di iniziare a guadagnare. TikTok afferma che SoundOn paga il 100% delle royalty ai creatori di musica per un tempo illimitato in caso di utilizzo dei brani su TikTok e RESSO, e il 90% in caso di utilizzo su altre piattaforme. D’altronde, si saranno detti i manager di ByteDance, perché pagare costosi diritti d’autore per brani famosi usati come sottofondo musicale dei video, quando abbiamo la possibilità di avere un nostro hub per la creazione di brani inediti? Ole Oberman, a capo della sezione globale musica di TikTok ha detto: “Attraverso SoundOn organizzeremo l’ecosistema degli artisti senza etichetta in un modo che non esiste oggi e che non è mai esistito prima“. E ha aggiunto: “Penso che questo renderà più facile per gli artisti trovare i propri fan. Così come per etichette ed editori trovare nuovi artisti“.

Come funziona SoundOn di TikTok

TikTok descrive SoundOn come: “Una piattaforma all-in-one per il marketing e la distribuzione musicale" e afferma che è stata progettata “per potenziare artisti nuovi e sconosciuti“.

Essendo SoundOn una piattaforma di marketing permette anche l’accesso alle statistiche sulle visite e sul pubblico nonché ai “consigli degli esperti" ossia un team di artisti SoundOn dedicato.

Inoltre la musica dei nuovi autori sarà presente nella scheda dei brani di TikTok, in cui la musica è collegata alle pagine del profilo e al supporto promozionale tramite il marketing dei creatori sulla piattaforma.

SoundOn vetrina per nuovi artisti

TikTok afferma che SoundOn offre già notevoli opportunità per artisti e musicisti che iniziano la loro carriera su TikTok e fa notare i successi già messi a segno. Ad esempio, Abby Roberts e Chloe Adams nel Regno Unito e Games We Play e Muni Long negli Stati Uniti, che hanno avuto successo dopo l’iscrizione a SoundOn.

Il lancio di SoundOn rientra nell’accordo tra TikTok e la piattaforma di distribuzione di artisti indipendenti, UnitedMasters risalente all’agosto 2020, che ha visto la piena integrazione tra entrambi i servizi direttamente tramite l’app TikTok. Tale accordo ha consentito agli utenti di TikTok di distribuire la propria musica direttamente su altre piattaforme di streaming musicale.