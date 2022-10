TikTok: in America stanno arrivando le televendite

TikTok è una delle piattaforme più in voga a livello mondiale grazie ai suoi video brevi, ed è già un ottimo posto per i creator che riescono molto bene a monetizzare la propria community. Ma un nuovo formato sta per arrivare sulla piattaforma cinese targata ByteDance: le "esperienze di social shopping live".

Un nome complicato dietro al quale, stringendo al massimo, si cela la cara vecchia televendita: con le "esperienze", infatti, il creator può vendere prodotti e servizi durante una diretta su TikTok. La nuova funzione è in fase di test in diversi mercati, sia in Asia che in occidente, e ora sta per sbarcare su uno dei mercati con il più alto potenziale: gli Stati Uniti.

TikTok e le "esperienze di social shopping"

Secondo quanto riportato dal Financial Times, la piattaforma avrebbe già in programma di lanciare nel Nord America una modalità di acquisto in live streaming.

Il progetto, denominato TikTok Shop, si starebbe sviluppando in collaborazione con TalkShopLive, un servizio di shopping in live streaming di casa a Los Angeles, che offre "esperienze di social shopping dal vivo" e già ha lavorato con aziende come Walmart e Microsoft.

Al momento, le due società sarebbero in trattative, o meglio nelle fasi finali della negoziazione, e quindi non dovrebbe mancare molto all’arrivo delle televendite su TikTok America: TikTok Shop potrebbe arrivare a ridosso dell’intensa stagione dedicata allo shopping pre-natalizio.

Al Financial Times , TikTok ha affermato di "esplorare costantemente nuove e diverse possibilità, con l’obiettivo di aiutare nel modo migliore la nostra community, i creator e i commercianti presenti nei mercati di tutto il mondo".

TikTok Shop è già disponibile da tempo in alcuni paesi dell’Asia, dove funziona abbastanza bene, nel Regno Unito, dove invece ha uno scarso successo. Gli Stati Uniti, dunque, rappresenteranno la vera cartina di tornasole: se TikTok Shop farà il botto in America, allora avrà la strada spianata nel resto dell’occidente. Altrimenti, molto probabilmente resterà confinato all’Asia.

TikTok cambia in continuazione

Le televendite sono solo uno dei tanti cambiamenti che TikTok sta affrontando in questo periodo, nella convinzione che nel mondo social chi non cambia è destinato a morire.

Il social network alcuni giorni fa ha lanciato una nuova funzionalità, che permette agli iscritti di valutare un commento con il "Non mi piace" (il classico pollice in giù). TikTok ha garantito che il Non mi piace consentirà di stanare i commenti non rilevanti, in modo molto più agevole e veloce.

Gli utenti, inoltre, possono cambiare idea ed eliminare il pollice in giù. Se un commento riceve un feedback negativo, il creator non riceve avvisi o notifiche, ma il contenuto inizierà a lasciare il posto ad annotazioni più appropriate e scenderà verso il basso.