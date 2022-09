Su TikTok arriva il Non mi piace per i commenti

TikTok gode di un grande successo tra i giovanissimi (e non solo) ed è decisamente in un ottimo momento. Tuttavia, la piattaforma non sta con le mani in mano e continua a rinnovare le sue funzioni. L’ultima riguarda un pulsante utile a restituire un feedback e permette agli utenti di valutare i commenti. Un vero e proprio "Non mi piace", rappresentato dal ben noto pollice verso.

TikTok: il pulsante "Non mi piace"

TikTok, che aveva iniziato a testare la nuova funzionalità all’inizio dell’anno, permetterà agli utenti di valutare un commento con il pollice in giù, vale a dire con il più classico dei "Non mi piace". Sebbene non ci siano regole per l’utilizzo del tasto, il social network ha dichiarato che la nuova funzione consentirà di scovare con più facilità i commenti non rilevanti.

"Abbiamo creato un nuovo metodo per accogliere i feedback della nostra community – ha affermato TikTok su Twitter – Ciò ci permetterà di riconoscere con più facilità commenti irrilevanti o inappropriati, al fine di incoraggiare interazioni positive".

La piattaforma ha dichiarato anche che la priorità principale di questa funzionalità è di migliorare l’esperienza per i suoi utenti, anche se gli iscritti non saranno in grado di vedere quante volte un commento ha ricevuto il "Non mi piace".

Inoltre, sarà possibile anche cambiare idea ed eliminare il feedback negativo. Se un commento viene segnalato con il "pollice verso", il creatore non riceverà notifiche, ma il commento semplicemente inizierà a scendere verso il basso, lasciando il posto a quelli ritenuti più appropriati.

TikTok Now: che cos’è

Oltre al nuovo tasto "Non mi piace", da pochi giorni la piattaforma ha lanciato (anche in Italia) i primi test su tool molto simile a BeReal, l’app del momento. Chiamata TikTok Now, l’app mediante una notifica improvvisa quotidiana invita gli iscritti a fare una foto o un video di 10 secondi e poi a condividere tale contenuto con gli amici.

Al fine di difendere la sicurezza degli utenti, il social network ha garantito di aver "progettato TikTok Now pensando alla sicurezza e alla privacy della nostra community". Infatti, il tool permette sia di scegliere con chi condividere il momento real, sia di segnalare un comportamento che che va ad infrangere le Linee guida della community.