TikTok Shop è disponibile in Italia: ecco come si usa il servizio e come fare ad acquistare e vendere prodotti

TikTok porta in Italia la sua piattaforma e-commerce integrata all’interno del social network: da questa settimana, infatti, è disponibile anche nel nostro Paese la possibilità di sfruttare TikTok Shop, già da tempo attivo in altri mercati. Si tratta di una nuova funzione del social che consente ai creator di mettere in vendita dei prodotti che possono essere acquistati dagli utenti direttamente all’interno dell’app.

I prodotti venduti su TikTok potranno essere integrati all’interno dei video (in questo caso si parla di shoppable video) oppure nelle live. L’acquisto avviene direttamente all’interno dell’app e aziende e creatori di contenuti avranno la possibilità di creare una propria vetrina all’interno del profilo, permettendo agli utenti di individuare facilmente i prodotti da acquistare.

Come funziona TikTok Shop

TikTok Shop è un vero e proprio store integrato nel social network. I creator e le aziende che scelgono di vendere prodotti tramite TikTok hanno la possibilità di sfruttare gli strumenti messi a disposizione dal social per raggiungere gli utenti. I prodotti potranno essere acquistati:

dagli shoppable video pubblicati

dalle live

dalla vetrina accessibile dal profilo del creator / azienda

Tutta la procedura di acquisto viene completata all’interno dell’app di TikTok, senza il bisogno di appoggiarsi alla versione web o a siti web esterni. In questo modo, per chi vende è più facile raggiungere gli utenti e per gli utenti l’esperienza d’acquisto è più accessibile e veloce.

Questo nuovo “e-commerce” è ora disponibile in Italia, per tutti gli utenti, ed è già utilizzato da alcuni partner selezionati che stanno iniziando a vendere prodotti utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal social network.

Come usare il servizio

Per usare TikTok Shop non è necessario effettuare procedure particolari. Una volta individuato un video o una live in cui ci sono prodotti acquistabili oppure una volta individuato il profilo di un creator o di un’azienda che vende prodotti, basterà avviare la procedura di acquisto.

Aggiunti i prodotti desiderati al carrello, è possibile completare la transazione. Il pagamento può avvenire tramite una qualsiasi carta di pagamento (debito, di credito o una prepagata) o anche con PayPal, con Google Pay o Apple Pay. È necessario inserire l’indirizzo di spedizione (la consegna dell’oggetto sarà gestita dal venditore e non da TikTok.

Lo stesso venditore chiarirà quelli che sono i tempi di spedizione e consegna e la politica sui resi. Tutte queste informazioni possono essere consultate nella pagina del prodotto, prima di aggiungerlo al carrello e completare l’ordine.