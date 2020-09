TitkTok comincia a pagare anche i creator europei

L’app TikTok ha iniziato a pagare lo scorso luglio i creator degli Stati Uniti che sulla piattaforma pubblicano i video più seguiti e apprezzati, stanziando un fondo da oltre 200 milioni di euro. Ora TikTok punta anche all’Europa, stanziando un fondo da 60 milioni di euro per i creatori europei.

La piattaforma consente agli utenti di filmare brevi video da condividere sui social network e ora ha deciso di investire sui creator più originali e seguiti, per monetizzare i contenuti di maggior successo. Dopo i recenti problemi di divieti in alcuni Paesi per timori sulla sua sicurezza, tra cui gli Stati Uniti, TikTok ha deciso di finanziare gli utenti per stimolare la loro creatività e incoraggiarli a produrre contenuti. Il fondo per gli USA è destinato ad aumentare e anche per il fondo europeo TikTok pensa di arrivare ai 225 milioni di euro entro i prossimi tre anni.

TikTok, un fondo anche per i creator europei

Dopo aver investito sui creator statunitensi, la popolare app di video brevi divertenti sposta ora la sua attenzione sul mercato europeo. TikTok ha stanziato un fondo da 60 milioni di euro per finanziare quelli che sono considerati i creatori più meritevoli. Sul blog dell’azienda si legge: “Partiamo con una dotazione di 60 milioni di euro, a disposizione di migliaia di utenti in tutta Europa: un primo passo verso un nuovo mondo di opportunità su TikTok, in cui i nostri creator potranno far crescere ancora di più la loro creatività, immaginazione e ambizione”.

L’obiettivo finale della piattaforma è quella di aumentare i fondi fino a 225 milioni di euro entro tre anni, così da offrire un supporto a lungo termine alla sua community: “Vogliamo aiutare i talenti creativi emergenti in Italia a fare di questa opportunità un trampolino di lancio verso una carriera non solo sulla nostra piattaforma, ma anche al di fuori di essa”.

TikTok, come accedere al fondo europeo

I creator europei che vogliono accedere al fondo devono soddisfare alcuni requisiti. Prima di tutto, bisogna avere 18 anni compiuti, almeno 10mila follower e aver raggiunto negli ultimi 30 giorni dalla richiesta 10mila visualizzazioni dei video. Inoltre, TikTok richiede che i contenuti pubblicati dai creatori siano originali e rispettino le linee guida della community. Se l’utente ritiene di soddisfare tutti i criteri, potrà allora accedere all’app con l’account pro/creator e compilare la richiesta per il Fondo TikTok per creator.