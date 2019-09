TIM rete fissa e internet non funzionano a Roma, cosa sta accadendo

Dalle 16:00 di giovedì 19 settembre la rete fissa di TIM non funziona nella città di Roma. I problemi sembrano riguardare solamente gli utenti che hanno la fibra: non è possibile collegarsi a Internet e neanche telefonare. Su downdetector.com, sito che raccoglie le segnalazioni degli utenti quando non funziona un servizio o un’applicazione, sono decine i commenti delle persone che segnalano il guasto.

Scorrendo i messaggi degli utenti, il problema sembra riguardare solamente la Capitale. Da Roma Nord a Roma Sud, i clienti TIM con fibra non possono connettersi a Internet e di conseguenza neanche chiamare. Alcuni segnalano di non riuscire nemmeno a chiamare il 187 per segnalare il guasto e per ricevere assistenza tecnica. Per il momento TIM non ha rilasciato nessuna dichiarazione, ma sicuramente è al lavoro per risolvere il problema/guasto il prima possibile. Probabilmente si tratta di un malfunzionamento a qualche centralina che ha mandato KO la rete fissa TIM in alcune zone di Roma.

Perché la fibra di TIM non funziona a Roma

Aggiornamento 16:45. Il guasto dovrebbe essere stato risolto