TP-Link svela le novità per il futuro della Smart Home e il Wi-Fi 7

TP-Link ha svelato le novità in arrivo per il settore della Smart Home e per la sua gamma di prodotti con Wi-Fi 7

In occasione dell’edizione 2025 del CES, TP-Link ha svelato diversi nuovi prodotti che andranno ad arricchire la sua gamma nel corso dei prossimi mesi. In particolare, l’azienda si è concentrata su due obiettivi: la “democratizzazione” del WiFi 7, con l’obiettivo di rendere il nuovo standard delle reti wireless sempre più diffuso, e la presentazione di una nuova visione per la casa smart, con diversi nuovi prodotti in rampa di lancio.

Le novità TP-Link per il Wi-Fi 7

Durante il CES, TP-Link ha svelato le ultime novità per le gamme Deco e Archer con tecnologia Wi-Fi 7. Tra i prodotti in arrivo c’è il nuovo Deco BE68 in grado di garantire una copertura con il Wi-Fi 7 che arriva fino a un’area di 750 metri quadrati, con possibilità di connettere fino a 200 dispositivi in contemporanea.

Il router è dotato di tecnologia Deco Mesh ed è equipaggiato con porte fino a 10 Gigabit. L’azienda ha svelato anche Deco BE25-Outdoor, con certificazione IP65, che rappresenta la nuova soluzione con cui TP-Link punta a garantire connettività affidabile anche all’esterno.

La gamma dell’azienda comprende anche il nuovo Archer BE900, in grado di offrire una velocità di connessione fino a 24,4 Gbps, con un sistema a 12 antenne, supporto all’aggregazione multi-link, latenza ridotta e, naturalmente, con il supporto Wi-Fi 7.

Tra i prodotti pensati per l’uso in mobilità troviamo il Travel Router TL-WR3602BE, in grado di garantire velocità fino a 3,6 Gbps, oltre al Router Mobile 5G TP-Link M8850, che abbina il supporto alla connettività 5G con la possibilità di sfruttare il Wi-Fi 7 BE6500.

Le novità TP-Link per la Smart Home

TP-Link ha introdotto diverse novità anche per la gamma Tapo, dedicata alla Smart Home. Tra i nuovi prodotti troviamo le telecamere outdoor Tapo C4086B, con la possibilità di sfruttare la visione notturna ColorPro, e Tapo C6165D, con un sistema di doppia visuale angolare, oltre al modello top di gamma Tapo C675D KIT che può sfruttare un sistema a doppia lente con risoluzione 4K.

Il sistema è composto da un obiettivo grandangolare e da un tele con focale lunga, in modo da poter garantire una visione completa, sia delle aree ampie che dei dettagli. La gamma Tapo comprende anche il nuovo Tapo DL 130, un PalmKey door lock che garantisce la sicurezza negli accessi sfruttando il riconoscimento delle vene del palmo.

Per la pulizia di casa c’è Tapo RV70 Pro Ultra, robot aspirapolvere con stazione all in one che include un sistema di purificazione dell’acqua, per estrarre l’umidità dall’aria e ridurre il consumo di acqua. L’acqua sporca, dopo la pulizia, viene raccolta e “purificata” per poter essere riutilizzata.

Al CES, inoltre, TP-Link ha mostrato un vero e proprio concept per il futuro della Smart Home che mira a utilizzare l’intelligenza artificiale per anticipare le esigenze degli utenti, automatizzando le routine e gestendo in modo più efficace i dispositivi.