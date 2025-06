Amazon, a questo prezzo la telecamera è praticamente regalata: costa pochissimo

Fonte foto: TP Link

Le telecamere di sicurezza sono diventate oramai una presenza assidua nelle abitazioni degli italiani. Sono uno dei dispositivi smart più economici tra quelli disponibili sul mercato e sono anche molto semplici da utilizzare e da installare. Offrono anche un servizio utile aumentando la sicurezza della propria abitazione e avvisandoti in tempo reale se notano qualche movimento anomalo. Sul mercato se ne trovano di tutti i tipi e con prezzi molto differenti tra di loro. Se sei alla ricerca di una videocamera lowcost e vuoi spendere poco, questa è la promo che fa per te. Da oggi, infatti, trovi su Amazon la TP-Link Tapo C21A in promo con un coupon sconto del 50% e la paghi meno di 20 euro. Un prezzo alla portata di tutti e che ti permette di fare un supera affare.

La Tapo C21A è la classica telecamera per l’interno che assicura riprese in altissima definizione e che ti avvisa immediatamente tramite una notifica sullo smartphone se nota movimenti sospetti. La puoi utilizzare anche come baby monitor grazie alla funzione per il rilevamento del pianto. Compatta, facile da montare e da utilizzare e la puoi controllare da remoto con lo smartphone. Insomma, la videocamera IP che devi assolutamente comprare oggi.

Prezzo minuscolo e offerta shock. Da oggi su Amazon trovi la telecamera per la sicurezza Tapo C21A in promo con uno sconto del 50% e la paghi solamente 19,99 euro. Un prezzo alla portata di tutti e che ti permette di realizzare un sistema di videosorveglianza interno spendendo meno di 20 euro. Ti consigliamo di approfittarne subito: il coupon sconto presente in pagina ha una durata limitata e potrebbe terminare da un momento all’altro. Inoltre, acquistandone 4 unità ottieni uno sconto extra del 5%.

La disponibilità della telecamera è immediata e acquistandola oggi la ricevi in anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo.

Approfondiamo le caratteristiche tecniche della telecamera da interno Tapo C21A. La versione in offerta su Amazon è dotata di una videocamera ad alta definizione con risoluzione 2K da 3 MP, in grado di riprodurre filmati chiari e dettagliati. L’obiettivo compie un movimento fino a 360° in orizzontale e fino a 114° in verticale. In questo modo, copre tutto l’ambiente domestico in cui la inserisci. La casa sarà monitorata anche di notte, col buio, in modo chiaro grazie al filtro infrarossi fino a una distanza di 12 metri. I rilevamenti sono precisi e ti saranno notificati con messaggi di avviso sul telefono: ti basterà scaricare la app gratuita, tramite la quale potrai guardare anche le immagini in tempo reale.

Il sistema di rilevamento è basato sull’intelligenza artificiale ed evita falsi positivi, dovuti per esempio al movimento di oggetti o animali presenti in casa. Molto utile anche per monitorare il tuo bambino mentre dorme o i tuoi amici a 4 zampe quando non ci sei. Grazie all’audio bidirezionale, puoi parlare con loro e con altre persone presenti in casa ovunque ti trovi sempre tramite app. Puoi anche mettere in fuga i ladri, lanciando messaggi intimidatori. Non manca la modalità privacy quando vuoi interrompere per qualsiasi motivo la registrazione dei filmati. I video possono essere salvati in cloud oppure ottenendo più spazio inserendo una scheda microSD fino a 512 GB. Dimensioni ridotte, non rovinerà il design della tua abitazione né richiede lavori di muratura.

