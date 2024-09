In occasione di IFA 2024, TP-Link ha svelato diversi nuovi prodotti per la Smart Home, con nuovi robot aspirapolvere e nuove videocamere Tapo

In occasione di IFA 2024, fiera dedicata al mondo dell’elettronica e della tecnologia, TP-Link ha svelato diverse novità in arrivo per la sua gamma di prodotti dedicati alla Smart Home. Si tratta di un importante aggiornamento per l’offerta dell’azienda che, per il 10° anno consecutivo, ha scelto IFA per mostrare in anteprima i nuovi prodotti in arrivo. L’azienda ha anche annunciato un aggiornamento dell’app Tapo, con una nuova modalità di visualizzazione della Smart Home in 3D per i tablet.

Nuovi robot aspirapolvere TP-Link

In occasione della nuova edizione di IFA, TP-Link ha svelato la nuova serie Tapo RV30 Max, che va ad arricchire la gamma di robot aspirapolvere e lavapavimenti del brand. I modelli in arrivo sono due, Tapo RV30 Max e Tapo RV30 Max Plus (entrambi compatibili con lo standard Matter), e sfruttando una potenza di aspirazione di 5.300 Pa.

Grazie anche alla tecnologia DeepVac, una spazzola principale migliorata e un canale di aspirazione ottimizzato, questi robot sono ora in grado di raggiungere un tasso di raccolta della polvere del 97%. La nuova serie integra un doppio sistema di navigazione, con tecnologia LiDAR e un’unità di misura inerziale (IMU), che permette di individuare ed evitare gli ostacoli e i mobili troppo bassi, per ottimizzare la pulizia.

C’è anche la modalità Quiet Clean, per un funzionamento molto silenzioso. La versione Plus è dotata di una Smart Auto Empty Dock. La stazione è utilizzabile sia per svuotare il contenitore della polvere (in autonomia) che per la ricarica. Il sacchetto (da 3 litri) andrà rimosso dalla Dock all’incirca ogni due mesi.

Tapo RV30 Max e Tapo RV30 Max Plus saranno in vendita entro fine 2024 con un prezzo al pubblico di 219,90 euro e 249,90 euro, rispettivamente.

Nuove videocamere TP-Link

TP-Link ha sfruttato la vetrina di IFA anche per svelare la nuova Tapo C460, videocamera per la sicurezza di casa (da usare anche in esterno) arricchita con il sensore 4K/8MP (3.840 x 2.160 pixel). La videocamera è dotata di tecnologia Starlight Night Vision, un’ottica a infrarossi aggiuntiva e un faretto.

Il modello integra una batteria da 10.000 mAh e può essere abbinato a un pannello solare (incluso nel kit) che può ricaricare la batteria, prolungandone l’autonomia. Tra le funzioni troviamo il rilevamento AI delle persone, degli animali domestici e di pacchi e veicoli, la possibilità di personalizzare le zone di attività ed anche la crittografia per proteggere i video archiviati su scheda SD.

Tra le novità di TP-Link c’è anche la nuova Tapo C501GW, che può essere connessa tramite rete 4G, garantendo all’utente la possibilità di sfruttare tutte le funzionalità tipiche delle videocamere Tapo (con un sensore da 1080p). C’è anche la possibilità di connessione alla rete WiFi oltre che alla rete LAN, tramite cavo Ethernet, con alimentazione PoE (Power over Ethernet).

Le nuove videocamere Tapo arriveranno sul mercato entro fine 2024. La Tapo C460, in bundle con pannello solare, sarà disponibile al prezzo di 149,90 euro mentre la Tapo G501GW sarà disponibile con un prezzo di 89,90 euro.