Fonte foto: TP-Link

TP-Link ha annunciato il debutto dei nuovi Archer GE800 e GE550. Si tratta di due nuovi router WiFi 7 che vanno ad ampliare la gamma del produttore con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del gaming online, garantendo una connessione veloce e priva di lag. Il nuovo top di gamma, Archer GE800, è già disponibile anche su Amazon.

TP-Link Archer GE800

TP-Link Archer GE800 e GE550: caratteristiche

I nuovi Archer GE800 e GE550 mettono a disposizione degli utenti il protocollo WiFi 7, in grado di offrire prestazioni superiori, sia in termini di velocità che di copertura e latenza, rispetto alla generazione precedente.

Il nuovo Archer GE800, in particolare, supporta il Multi-Link Operation, per la trasmissione e la ricezione di dati su più bande, ed è in grado di offrire un throughput più elevato, una minore latenza e una migliore affidabilità.

La banda a 6 GHz ha ora un’ampiezza di 320 MHz e va a raddoppiare la capacità rispetto al WiFi 6. Per migliorare la capacità della rete wireless è stata implementata la tecnologia 4K-QAM che consente l’invio del 20% in più di dati rispetto allo standard precedente.

La connessione wireless può raggiungere una velocità di picco di 19 Gbps permettendo di sfruttare al massimo la banda disponibile (in Italia è possibile, attualmente, utilizzare connessioni in fibra fino a 10 Gbps in download). Il router, in particolare, è in grado di raggiungere una velocità di 11.520 Mbps sulla banda a 6 GHz, 5.760 Mbps sui 5 GHz e 1.376 Mbps sui 2,4 GHz.

Sotto la scocca c’è una CPU quad-core con frequenza massima di 2,2 GHz. Il GE800 è dotato di due porte LAN 10G e della tecnologia Home Shield per la sicurezza della connessione. Il router, inoltre, progettato per dare priorità al traffico legato alle attività di gaming online, in modo da ottimizzare il funzionamento della connessione e offrire un’esperienza di gioco senza lag.

Il nuovo GE550, invece, è un modello di fascia più bassa che proporrà comunque il supporto WiFi 7 tri-band con 1 porta WAN 5Gbps WAN, 1 porta LAN 5Gbps e 3 porte LAN 2.5 Gbps. Per entrambi i modelli di TP-Link, inoltre, c’è un sistema di illuminazione con 119 LED RGB.

TP-Link Archer GE800 e GE550: prezzi

TP-Link ha già annunciato la disponibilità dei nuovi modelli. Il GE800, infatti, è già entrato in fase di commercializzazione, anche in Italia, con un prezzo al pubblico di 499,99 euro che rispecchia il suo posizionamento da top di gamma. Entro la fine dell’anno in corso, invece, è previsto l’arrivo sul mercato del GE550. L’azienda non ha ancora ufficializzato il prezzo di lancio, limitandosi ad anticipare che il router sarà in vendita con un prezzo "attorno ai 300 euro".

Il TP-Link Archer GE800 è già acquistabile su Amazon, con possibilità anche di pagamento in 5 rate.

