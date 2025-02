Amazon, questa telecamera è praticamente regalata: va comprata subito

La telecamera Tapo C220 è in offerta su Amazon con uno sconto del 40% e costa pochissimo. Immagini in altissima definizione ed è facile da montare e utilizzare.

Fonte foto: TP Link

Proteggere la tua abitazione non è mai stato così economico. Il merito è delle telecamere di sicurezza che oramai hanno invaso il mercato e reso questi dispositivi sempre più economici e alla portata di tutti. Il merito è anche di aziende come TP-Link che hanno investito in questo settore e in questi anni hanno lanciato telecamere con prezzi economici. Che diventano alla portata di tutti quando le trovi in offerta su Amazon come accade oggi con la Tapo C220. Grazie allo sconto del 40% il prezzo crolla al minimo storico e la paghi meno di 30 euro. Una spesa accessibile e che permette di aumentare la sicurezza di casa spendendo pochissimo.

La Tapo C220 è una videocamera perfetta per chi ha pochissima esperienza con questi dispositivi. Si installa facilmente, la puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone e assicura immagini in altissima definizione. Il sensore di immagini permette di registrare con una risoluzione 2K, mentre il sensore di rilevamento ti avvisa in tempo reale se nota qualcosa di anomalo. Non manca la visione notturna e la puoi anche controllare con un semplice comando vocale grazie a Google Assistant. Trovare di meglio a questo prezzo è praticamente impossibile. Non farti scappare questa super opportunità.

Tapo C220

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Tapo C220: prezzo, offerta e sconto Amazon

Prezzo stracciato per la telecamera di sicurezza Tapo C220. Da oggi la trovi su Amazon con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a 29,99 euro. Non a caso è una delle più acquistate in questo ultimo mese, con oltre 1.000 unità vendute. La bontà del dispositivo è confermato anche da badge "Scelta Amazon" che trovi nella pagina prodotto.

La disponibilità della telecamera di TP-Link è immediata e la ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando hai effettuato l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione 14 giorni di tempo. Ma difficilmente resterai deluso da questa ottima videocamera smart.

Tapo C220

Tapo C220: le caratteristiche tecniche

TP-Link riesce sempre a sorprendere per l’elevata qualità dei suoi prodotti, dotati delle più avanzate tecnologie. Il tutto, riuscendo pure a contenere i costi. La telecamera Tapo C220 è dunque in linea con la mission aziendale, a partire dalla capacità di catturare immagini di alta qualità sia di giorno che di notte, grazie alla risoluzione video in 2K (2560 × 1440px); mentre, col buio, proprio quando l’allerta deve essere più elevata, entra in funzione il sensore IR LED che consente di registrare immagini di alta qualità fino a una distanza di 9 metri. Algoritmi di intelligenza artificiale consentono di identificare persone, animali e vetture. In questo modo, riduce al minimo i cosiddetti "falsi positivi", che allertano e spaventano inutilmente l’utente. Inoltre, l’AI è in grado di riconoscere suoni anomali al fine di inviare notifiche solo quando è strettamente necessario. Ciò risulta molto utile, per esempio, per vegliare su un bambino che sta dormendo. Ma non finisce qui: la funzionalità Smart Motion Tracking consente di seguire soggetti in movimento mantenendoli all’interno dell’inquadratura.

Tutto è gestibile comodamente dal tuo telefono: basta scaricare l’app gratuita Tapo, che ti avvisa quando rileva un movimento. Inoltre, sempre tramite l’applicazione puoi visualizzare le riprese in tempo reale. Ti sarà possibile visualizzare le registrazioni, impostare angoli di visuale e programmare orari di registrazione. Ma anche gestire in base alle tue esigenze le zone da monitorare con maggiore attenzione e quelle da lasciare escluse per preservare la tua privacy. Tutto in maniera intuitiva dalla app. Non manca poi un allarme integrato per mettere in fuga i visitatori indesiderati.

Le registrazioni possono essere salvate sia su supporto fisico, tramite scheda SD da 512 GB, sia tramite cloud con il servizio TapoCare. Il monitoraggio della casa avviene a 360° grazie al movimento circolare della telecamera. Con l’audio a due vie puoi parlare con le persone o gli animali domestici presenti in casa quando non ci sei (sempre tramite app) o rispondere a distanza al postino, al vicino o a chi ti viene a fare visita. Parliamo infine di una soluzione pratica e salva spazio: il prodotto si appoggia su mensole o tavoli senza occupare particolare spazio. Non prevede fastidiosi cavi funzionando tramite Wi-Fi e non occorre l’intervento di un tecnico. Ricordiamo che la telecamera è per uso interno .

Tapo C220