Trama e cast del thriller spagnolo Tú También lo Harías – Tacito accordo

Fonte foto: Apple TV+

Apple TV+ ha già annunciato da qualche tempo l’arrivo sulla piattaforma della serie tv Familia de medianoche – Emergenze notturne, medical drama in lingua spagnola (il titolo inglese è Midnight Family) che si basa sull’omonimo documentario di successo. Non è però la sola novità di questo genere in uscita in streaming. È in lingua spagnola anche Tú También lo Harías – Tacito accordo, nuovo thriller che sarà disponibile fra poche settimane sempre su Apple Tv+.

Il cast di Tú También lo Harías – Tacito accordo

Intitolato nella versione inglese You Would Do it Too, la serie tv thriller e investigativa Tú También lo Harías – Tacito accordo è composta da otto episodi ed è prodotta da Legendary Television e da Espotlight Media.

Nel cast ci sono Ana Polvorosa (già in Cable Girls), Michelle Jenner (Berlin), Pablo Molinero (The Plague) e José Manuel Poga, che è celebre soprattutto per il suo ruolo nella serie Netflix La casa di carta.

La serie è scritta, prodotta esecutivamente e creata da David Victori, che ha già messo la firma su Sky Rojo, e da Jordi Vallejo, già noto per Harlan Coben’s The Innocent. Victori è anche il regista, mentre Anxo Rodriguez è tra i produttori esecutivi.

La trama di Tú También lo Harías – Tacito accordo

La trama di Tú También lo Harías – Tacito accordo inizia dopo che una rapina a mano armata su un bus a Barcellona ha provocato la morte di tre rapinatori.

Detective ed ex amanti sono in missione per scoprire la verità sull’accaduto, specialmente perché le tempistiche riportate da sei testimoni risultano incoerenti.

Mentre gli investigatori cercano di destreggiarsi in un mondo in cui la percezione personale sembra prevalere sulla realtà, la serie tv thriller mette in luce l’importanza della verità nella società contemporanea, ma anche che cosa le persone sono disposte a fare per proteggere la propria versione di verità.

Quando esce Tú También lo Harías – Tacito accordo

Tú También lo Harías – Tacito accordo esce in streaming su Apple TV+ il 30 ottobre 2024.

Saranno subito disponibili le prime due puntate, mentre le successive usciranno settimanalmente (una a settimana) fino a mercoledì 11 dicembre.

Le altre serie in lingua spagnola su Apple TV+

Come accennato, Tú También lo Harías – Tacito accordo non sarà la sola serie tv in lingua spagnola sulla piattaforma di streaming di Apple, dato il prossimo arrivo di Familia de medianoche – Emergenze notturne.

Ma ci sono anche altri titoli ispanofoni già disponibili. Ad esempio, la serie comedy in più stagioni Acapulco, che è in lingua inglese e spagnola, con protagonista Eugenio Derbez.

Sono da pochi mesi disponibili sulla piattaforma anche Women in Blue – Las Azules, crime drama con Bárbara Mori, e Tierra de mujeres – Intrecci di vite, che si ispira al romanzo omonimo di Sandra Barneda e include nel cast Eva Longoria.