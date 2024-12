Love You To Death, di cosa parla la nuova commedia romantica

Due amici di vecchia data molto diversi tra loro si rimettono in contatto e scoprono se credono ancora nell'amore: ecco la serie spagnola Love You to Death (A Muerte)

Fonte foto: Apple TV+

Viene dalla Spagna la nuova commedia romantica che sbarcherà su Apple TV+ poche settimane dopo l’inizio dell’anno nuovo. Il titolo è Love You to Death (A Muerte nella versione originale) e racconta di due amici di vecchia data, entrambi in fasi delicate e diverse delle proprie vite, che si riconnettono e mettono alla prova ciò che pensano di sapere sull’amore. Creata dal regista Dani de la Orden, la serie ha come protagonisti la vincitrice del Goya Award Verónica Echegui e Joan Amargós.

La trama di Love You to Death (A Muerte)

La serie in lingua spagnola è stata acquistata da Apple TV+, che la renderà appunto disponibile in streaming, ma è in realtà una produzione di Atresmedia TV production in collaborazione con Sábado Películas, DeAPlaneta e Playtime Movies.

Nella trama il riflessivo e misurato Raúl (interpretato da Amargós), dopo aver ricevuto una diagnosi di cancro al cuore, si rimette in contatto con Marta (interpretata da Echegui), da poco incinta e dal carattere più spensierato.

I due sono stati amici fin dall’infanzia e, riprendendo in mano le fila di quel rapporto poi raffreddatosi con gli anni, iniziano una relazione che sembra voluta dal destino e che li porta a mettere in discussione le loro convinzioni sull’amore.

Marta riuscirà a innamorarsi, mettendo da parte le sue paure? E Raul incontrerà l’amore della sua vita?

Il cast e le prime foto di Love You to Death (A Muerte)

Oltre ai due protagonisti già citati, il cast di Love You to Death (A Muerte) include Paula Malia (già in Valeria), Cristian Valencia (Barcelona Christmas Night), Claudia Melo (To Love Is Forever) e Roger Coma (Grand Hotel).

Tra gli interpreti della serie tv ci sono anche Joan Solé (già in Cardo), Julián Villagrán (The Snow Girl) and David Bagés (The Last Night at Tremore Beach).

La regia è di Dani de la Orden, con Montse Garcia (che ha già lavorato a La Ruta, Alba, The Age of Anger), Ana Eiras (Crazy About Her) ed Elena Bort (Ana Tramel. El juego) nel ruolo di executive producers.

She’s unexpectedly pregnant. His life is unraveling. Their meet-cute is at a funeral. No one said love was easy. Love You To Death (A muerte) — February 5 on Apple TV+ pic.twitter.com/FeHpPgQYUx — Apple TV (@AppleTV) December 12, 2024

Quando esce in streaming Love You to Death (A Muerte)

Love You to Death (A Muerte) esce mercoledì 5 febbraio 2025 su Apple TV+. Saranno da subito disponibili i primi due episodi ed è poi prevista l’uscita di una nuova puntata ogni mercoledì fino al finale di stagione, che sarà visibile dal 12 marzo 2025. Gli episodi della serie tv sono sette in tutto.

La commedia romantica a puntate andrà ad arricchire la crescente offerta di titoli originariamente in lingua spagnola disponibili su Apple TV+. Tra le opzioni ci sono ad esempio la pluripremiata commedia Acapulco e il crime drama Women in Blue (Las Azules è il titolo originale), con protagonista Bárbara Mori.

Da segnalare anche Land of Women (Tierra de Mujeres), interpretato e prodotto esecutivamente dall’attrice Eva Longoria. Di recente è uscito sulla piattaforma anche il medical drama Midnight Family (Familia de medianoche), basato sul documentario omonimo.