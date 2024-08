Before, trama e cast del thriller soprannaturale con Billy Crystal

Fonte foto: Apple TV+

Mentre la data del debutto in streaming si avvicina, Apple TV+ ha diffuso nuovi dettagli su Before, la nuova miniserie thriller psicologica interpretata e prodotta esecutivamente da Billy Crystal. L’attore, regista e comico statunitense è noto soprattutto per titoli come Bolle di sapone e Una perfetta coppia di svitati e per aver più volte condotto la serata degli Oscar. Questa volta, però, il pubblico lo vedrà protagonista di una storia dai contorni meno esilaranti e decisamente più inquietanti.

Le prime immagini di Before con Billy Crystal

A poche settimane dall’uscita in streaming, Apple TV+ ha diffuso le prime immagini di Before, che sarà composta da dieci episodi.

La miniserie si presenta come un thriller di atmosfera e sovrannaturale, in cui è soprattutto lo sviluppo dei personaggi, in particolare del protagonista, a mandare avanti la trama e a tenere il pubblico incollato allo schermo.

Il cast di Before

Oltre a Crystal, nel cast di Before ci sono Judith Light (più volte vincitrice dell’Emmy e del Tony e vista, tra le altre cose, in Transparent), Rosie Perez (già in The Flight Attendant) e Jacobi Jupe (già in Peter Pan & Wendy).

Completano il cast Maria Dizzia (vista in Orange Is the New Black) e Ava Lalezarzadeh (In the Garden of Tulips). Hope Davis e Stephen Wallem hanno ruoli ricorrenti.

La trama: di cosa parla Before

La trama di Before ha come protagonista Eli (interpretato da Crystal), uno psichiatra infantile che, dopo aver tragicamente perso sua moglie Lynn (interpretata da Light), inizia a lavorare con un giovane ragazzino problematico di nome Noah (interpretato da Jupe).

Noah sembra avere una inspiegabile e inquietante connessione con il passato di Eli. Mentre lo psichiatra cerca di aiutarlo, il misterioso legame tra i due diventa sempre più forte.

Tra i produttori esecutivi della miniserie ci sono Eric Roth (Killers of the Flower Moon, Dune) e Sarah Thorp. Quest’ultima è anche la creatrice, showrunner e autrice della miniserie. L’episodio pilota è diretto da Adam Bernstein, che è inoltre executive producer.

Quando esce Before con Billy Crystal

La serie è stata annunciata per la prima volta nel 2022. Le riprese sono iniziate nel maggio 2023 (in quel momento la miniserie era chiamata Winston, ma poi il nome è stato cambiato), salvo poi interrompersi per diversi mesi a causa dello scioperi di attori e sceneggiatori di Hollywood.

Ormai però ci siamo: Before esce in streaming su Apple TV+ il 25 ottobre 2024. Saranno da subito disponibili i primi due episodi, mentre i successivi usciranno ogni venerdì fino al 20 dicembre.