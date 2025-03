Ellen Pompeo di Grey's Anatomy nel nuovo Good American Family

Fonte foto: DFree / Shutterstock.com

Ellen Pompeo toglie il camice da dottoressa per vestire i panni di una mamma del Midwest alle prese con una vicenda sconvolgente. C’è la storica protagonista di Grey’s Anatomy, seppur nelle ultime stagioni del medical drama la sua presenza si sia ridotta, nel cast della nuova serie originale Good American Family, che esce fra poche settimane in Italia su Disney+. Affiancata da Mark Duplass e Imogen Reid, Pompeo interpreta una donna che adotta una bambina affetta da nanismo. Con il tempo, però, inizia a sospettare che la figlia adottiva non sia chi dice di essere.

La trama di Good American Family: di cosa parla

Prodotta da 20th Television, la serie tv Good American Family parla di una coppia del Midwest che ha già tre figli biologici e adotta una bambina di sette anni, Natalia Grace, con una rara forma di nanismo.

Quando la accolgono in casa, però, i genitori iniziano ad avere dei dubbi sulle reali origini ed età della nuova arrivata. Mentre la coppia difende la famiglia da quella che credono essere una minaccia, la figlia adottiva a sua volta combatte una battaglia per affrontare il suo passato e il suo futuro. La resa dei conti si giocherà sui tabloid e in tribunale.

Il trailer italiano di Good American Family

La trama di Good American Family è raccontata da più punti di vista, per esplorare prospettive, pregiudizi e traumi dei vari personaggi coinvolti nella vicenda.

Questo il trailer italiano della nuova serie originale:

Il cast di Good American Family

Oltre ai già citati Ellen Pompeo, Mark Duplass e Imogen Reid, nel cast di Good American Family ci sono Dulé Hill, Christina Hendricks, Sarayu Blue e Jenny O’Hara.

La serie è creata da Katie Robbins, che è anche executive producer e showrunner con Sarah Sutherland. Ellen Pompeo, oltre che protagonista, ricopre il ruolo di executive producer con la sua casa di produzione Calamity Jane con Laura Holstein. Sono executive producer anche Andrew Stearn, Dan Spilo, Niles Kirchner e Mike Epps. Liz Garbus è regista ed executive producer dell’episodio pilota.

Good American Family è tratto da una storia vera?

La serie tv Good American Family è una drammatizzazione, ma fa riferimento a fatti realmente accaduti. Attenzione, però: conoscere la storia vera potrebbe comportare qualche spoiler sul finale della miniserie in uscita a breve.

Natalia Grace è davvero una cittadina americana di origine ucraina con una rara forma di nanismo chiamata spondiloepifisaria displasia congenita. Nel 2010, a sette anni, è stata adottata da Kristine e Michael Barnett, che però nel 2012 hanno ottenuto una sentenza che modificava legalmente la data di nascita di Natalia dal 2003 al 1989.

La coppia sosteneva infatti che Natalia fosse un’adulta che si spacciava per bambina: con tale modifica, la sua età legale passò da otto a ventidue anni. Nel 2013 i Barnett hanno lasciato Natalia da sola in un appartamento in Indiana e si sono trasferiti in Canada con i figli biologici. Notando che Natalia aveva difficoltà a vivere da sola, Antwon e Cynthia Mans l’hanno accolta nella loro casa.

Le autorità hanno intanto rintracciato in Ucraina Anna Volodymyrivna Gava, madre biologica di Natalia: i test del DNA hanno confermato la maternità e i documenti ospedalieri ucraini supportano la data di nascita originale, ovvero il 4 settembre 2003. Se Natalia fosse nata nel 1989, tra l’altro, sua madre avrebbe dovuto partorirla all’età dieci anni.

Anche un test del DNA effettuato nell’agosto 2023 dalla società TruDiagnostic ha stimato l’età biologica di Natalia intorno ai ventidue anni, suggerendo dunque che avesse circa otto anni quando i Barnett l’hanno abbandonata.

Quando esce Good American Family

Good American Family esce in Italia il 7 maggio 2025 su Disney+. Tutti gli otto episodi saranno disponibili da subito.

La serie ha debuttato negli Stati Uniti su Hulu il 19 marzo 2025, con episodi in uscita ogni settimana fino al 30 aprile.