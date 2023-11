Tre nuove docuserie da vedere su Netflix

Fonte foto: Netflix

A inizio novembre è arrivata su Netflix la docuserie Misteri della fede. Dalla corona di spine di Gesù al mitico Sacro Graal, passando per numerose altre reliquie più o meno note custodite nei luoghi sacri della cristianità in tutto il mondo: questa serie con taglio documentaristico si propone di raccontare questi oggetti sacri, esplorandone la storia e anche la leggenda. Non è questa però l’unica docuserie che arricchisce in queste settimane il catalogo della piattaforma di streaming. In realtà ce n’è per tutti i gusti! Ecco allora tre docuserie da non perdere su Netflix questo mese.

La miniserie su Robbie Williams

L’8 novembre arriva su Netflix Robbie Williams, docuserie in quattro parti dedicata al celebre cantautore britannico che ha iniziato la sua carriera nel 1990 come membro dei Take That. La miniserie, che esce in occasione del venticinquesimo anniversario della sua carriera solista, ripercorre due decenni di musica e spettacolo raccontando Robbie su e giù dal palco, nei momenti luminosi e anche in quelli bui. La docuserie include alcune riprese d’archivio mai viste prima, oltre a intime interviste con Robbie Williams stesso. Prodotta da Ridley Scott Associates, la miniserie è diretta da Joe Pearlman (già noto per Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now).

Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno

Sempre l’8 novembre arriva su Netflix un’altra docuserie, ma di genere decisamente diverso. Twin Flames Universe è una ambigua comunità online che adesca persone che stanno cercando la loro anima gemella. I leader di questa comunità, Jeff e Shaleia, vendono lezioni online e promettono a chi si iscrive di trovare e potersi riunire con la propria metà. La docuserie in tre parti Escaping Twin Flames: in fuga dall’amore eterno racconta la storia di questa comunità online, ma soprattutto i retroscena controversi. Alcuni ex membri della comunità hanno infatti raccontato alle telecamere storie di coercizione, sfruttamento, incoraggiamento allo stalking e manipolazione delle identità di genere legate appunto a Twin Flames Universe. Ci sono anche le testimonianze di alcuni famigliari di persone coinvolte da questa comunità che hanno cercato a fatica di “tirare fuori dal giro” i loro cari.

L’affaire Bettencourt: uno scandalo miliardario

Questa avvincente docuserie francese (anche questa disponibile su Netflix dall’8 novembre) è diretta da Baptiste Etchegaray e Maxime Bonnet e racconta il conflitto tra una madre e una figlia che è diventato uno scandalo nazionale. Il riferimento è alla nota vicenda che oltre dieci anni fa ha coinvolto la famiglia Bettencourt. Tutto è cominciato quando Bettencourt-Meyers, figlia unica della miliardaria Liliane Bettencourt, che è stata per molti anni alla guida dell’impero L’Oréal, ha accusato il fotografo François-Marie Banier di approfittare del suo ruolo di amico e della salute cagionevole della madre per ottenere circa un miliardo di euro. Da questo momento in poi è emersa una complessa e non sempre chiara rete di favori, presunti finanziamenti illeciti ed evasioni fiscali. La faccenda è finita in Tribunale.