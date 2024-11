E poi il silenzio: dove vedere la docuserie su Rigopiano

Fonte foto: Sky

Furono in tutto 29 le vittime dell’enorme valanga che il 18 gennaio 2017 travolse l’hotel Rigopiano, in Abruzzo. Alla tragedia seguirono complicatissime operazioni di soccorso e aspre polemiche su a chi e cosa attribuire le responsabilità di quanto accaduto. A quasi otto anni di distanza, la drammatica vicenda è stata raccontata da Pablo Trincia nel podcast E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano, al quale sta per fare seguito una docuserie omonima curata sempre da Trincia. La novità targata Sky Original è attesa fra pochi giorni su Sky e in streaming su NOW.

La docuserie E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano

La docuserie E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano si inserisce nella scia del grande successo ottenuto dal podcast omonimo. Composta da cinque episodi, è prodotta da Sky Italia e Sky TG24 e realizzata in collaborazione con Chora Media

Ottavo e ultimo episodio di "E Poi Il Silenzio – Il disastro di Rigopiano" Grazie ai tantissimi di voi che ci stanno seguendo in questo viaggio nel buio. ❤️ https://t.co/JT1gfYhDM2 — Pablo Trincia (@PabloTrincia) October 24, 2024

Ideata e scritta da Pablo Trincia, Debora Campanella e Paolo Negro, che ha anche curato la regia, la docuserie E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano racconta la tragedia della valanga che nel 2017 ha colpito l’hotel sugli Appennini. Nel momento in cui la slavina si è staccata, nell’hotel erano presenti 40 persone, di cui 4 bambini e 12 membri del personale.

Nelle cinque puntate vengono proposte varie immagini fornite da Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Guardia Costiera, ma anche alcune riprese e scatti realizzati dagli ospiti dell’hotel poche ore prima della valanga. L’obiettivo è quindi ricostruire le complicate operazioni di soccorso dei sopravvissuti, ma anche le atmosfere che si respiravano nell’albergo poco prima dei drammatici fatti.

Il trailer della docuserie di Pablo Trincia su Rigopiano

Pablo Trincia nella docuserie ripercorre i tragici eventi del 18 gennaio 2017 lasciando spazio agli interrogativi che, a ormai otto anni di distanza dai fatti, restano ancora aperti. «È davvero stata solo colpa della neve?», si chiede infatti Trincia nel trailer della docuserie.

All’epoca aveva suscitato un certo clamore ad esempio il fatto che i soccorsi fossero arrivati sul posto con molto ritardo: le prime due telefonate di richiesta di aiuto, infatti, non furono giudicate attendibili. I superstiti sono stati individuati e tratti in salvo tra il 20 e il 21 gennaio.

Come vedere la docuserie su Rigopiano

E poi il silenzio. Il disastro di Rigopiano arriverà su Sky, in streaming su NOW e su Sky TG24 il 20 novembre 2024.

La docuserie sarà disponibile in anteprima dal 13 novembre per tutti i lettori di Sky TG24 Insider e resterà poi visibile anche on demand.