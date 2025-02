In arrivo la docuserie sulla cattura di Osama bin Laden

Fonte foto: Netflix

Sta per arrivare su Netflix American Manhunt: Osama bin Laden, docuserie true crime sulla cattura dell’estremista islamico Osama bin Laden. Questa novità non è naturalmente la prima che approfondisce il tema. Su Prime Video c’è ad esempio la docuserie Bin Laden: Caccia all’uomo, che ripercorre la storia dall’11 settembre fino all’uccisione di Osama bin Laden. Su Disney+ invece c’è Bin Laden: Documenti segreti, che parte dalle scoperte fatte ispezionando gli hard disk trovati nel complesso in cui è stato ucciso l’estremista islamico. Cosa aspettarsi invece dalla nuova docuserie in uscita fra pochi giorni su Netflix?

La docuserie su Osama bin Laden su Netflix

Diretta da Mor Loushy e Daniel Sivan, American Manhunt: Osama bin Laden è divisa in tre parti e offre uno sguardo approfondito su come il mondo si è mobilitato per dare la caccia a bin Laden, fondatore dell’organizzazione militante islamica al-Qaeda, in seguito agli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti.

La docuserie include interviste a figure chiave del governo degli Stati Uniti che hanno contribuito all’operazione. La missione che ha portato alla cattura di uno dei terroristi più famosi al mondo è durata dieci anni, e questa novità ne fornisce una panoramica.

Questo il trailer diffuso da Netflix:

Power. Terror. Legacy. The true story revealed. American Manhunt: Osama bin Laden premieres March 10 pic.twitter.com/Kt91LR1Vit — Netflix (@netflix) February 20, 2025

Il franchise American Manhunt su Netflix

American Manhunt: Osama bin Laden è la terza uscita del franchise true crime American Manhunt di Netflix.

Sulla piattaforma sono già disponibili American Manhunt: The Boston Marathon Bombing, uscito nel 2023, e American Manhunt: O.J. Simpson, disponibile da gennaio 2025. Entrambe le docuserie sono dirette da Floyd Russ.

Il primo titolo ricostruisce quanto accaduto nel 2013 alla Maratona di Boston, la maratona annuale più antica del mondo. Quell’anno, vicino al traguardo della maratona, due bombe esplosero a pochi secondi l’una dall’altra uccidendo tre persone e ferendone centinaia.

La polizia ha rintracciato gli autori dell’attentato, i fratelli Dzhokhar e Tamerlan Tsarnaev, rimasti coinvolti in una sparatoria mortale. La docuserie include interviste a ex agenti di polizia, spettatori, maratoneti, paramedici e giornalisti.

Il secondo titolo invece è dedicato al processo O.J. Simpson. L’ex giocatore della NFL, commentatore e attore nel 1995 è stato infatti processato per l’omicidio della sua ex moglie Nicole Brown Simpson e del suo amico Ronald Goldman. I procedimenti giudiziari sono durati otto mesi e si sono conclusi con un’assoluzione che ha fatto discutere.

Trent’anni dopo, il regista Floyd Russ (noto anche per Untold: Malice at the Palace) ha voluto riesaminare la vicenda in questa docuserie in quattro parti. «Questa è una storia che ha così tante facce e così tanti elementi che quando la contestualizziamo storicamente assume una nuova forma ogni pochi anni», ha detto il regista a Netflix.

American Manhunt: Osama bin Laden su Netflix

Il franchise true crime sta per arricchirsi dunque con un terzo titolo, American Manhunt: Osama bin Laden, che esce in streaming il 10 marzo 2025 su Netflix.