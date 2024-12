Dopo Unica, Ilary Blasi avrà la sua serie tv su Netflix: non manca molto

Se in Unica la conduttrice aveva raccontato la fine del suo matrimonio, in questa docuserie è pronta a mostrare un nuovo e più felice capitolo della sua vita

Fonte foto: Netflix/X

Ilary Blasi sarà protagonista di una nuova docuserie Netflix, intitolata semplicemente Ilary. La conduttrice ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2023 con Unica, il documentario in cui ha raccontato la fine del suo matrimonio con il calciatore Francesco Totti. In questa nuova docuserie Blasi promette invece di raccontarsi senza filtri, mostrando la parte di sé più brillante, felice e divertente. Se in Unica la conduttrice aveva condiviso con il pubblico una fase inevitabilmente dolorosa e difficile della sua vita, questa volta sembra determinata a presentare agli spettatori il nuovo capitolo in cui si trova, incluso il nuovo fidanzato.

Ilary, cosa sappiamo della nuova serie di Ilary Blasi

La novità è stata comunicata in questi giorni da Netflix con un video annuncio ufficiale. L’arrivo di questa docuserie era nell’aria da tempo, in realtà, ma solo ora è stata confermata l’imminente data di uscita in streaming.

Nel video si vede Ilary Blasi che consulta una cartomante, a cui chiede una lettura del suo futuro: «Mi raccomando, solo carte buone, è un periodo che butta bene». La cartomante svela quattro carte. Le prime due sono il Mondo, che segnala la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo; e il Matto, archetipo del viaggiatore che si avventura nell’ignoto. Un evidente riferimento al recente passato di Blasi, raccontato anche nella docuserie Unica, e all’inizio del nuovo capitolo della sua vita.

Quando Blasi chiede come andrà la nuova serie Ilary, la cartomante gira la carta della Torre e quella dell’Eremita: «Sicuramente di rottura rispetto al passato, le persone si aspettano una cosa ma tu le stupirai», dice la cartomante, «però emergerà anche la tua difficoltà a entrare in contatto con gli altri». Un modo originale, insomma, per anticipare – e promettere – che la docuserie Ilary sarà una visione diversa rispetto a quanto si aspetta il pubblico.

Com’è la nuova docuserie su Ilary Blasi

Prodotto da Banijay Italia, Ilary è diretta da Tommaso Deboni e scritta da Romina Ronchi e Peppi Nocera con Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli. Sarà composta da cinque puntate. Sarà, dice Netflix, una serie divertente e senza filtri, che porta lo spettatore nel dietro le quinte della vita di una icona della tv italiana.

Blasi viene raccontata come di nuovo pronta a riprendere il suo cammino con la determinazione e la simpatia di sempre. Nella docuserie compariranno le amiche storiche e anche il fidanzato Bastian, che, dice Netflix, «per la prima volta vedremo e sentiremo raccontarsi, a partire dal giorno del loro primo incontro».

Quando esce la serie di Ilary Blasi su Netflix

Ilary, nuova docuserie su Ilary Blasi, esce su Netflix il 9 gennaio 2025.