La nuova docuserie di Pablo Trincia su un controverso caso italiano

Fonte foto: Sky

Sull’onda del grande successo di E poi il silenzio – Il disastro di Rigopiano, podcast e docuserie (visibile su Sky e NOW) di Pablo Trincia sui tragici eventi del 2017, Sky ha recentemente annunciato una nuova collaborazione tra Sky TG24 e l’apprezzato autore e giornalista, noto anche per Il Dito di Dio sul naufragio della Costa Concordia. Si tratta di Il Cono D’ombra – Il Caso Denis Bergamini, una produzione Sky Italia, Sky TG24, Sky Crime e TapelessFilm che punta a raccontare la controversa morte del calciatore Denis Bergamini. A firmare la novità sarà ancora una volta Trincia, appunto, che realizzerà anche in questo caso sia un podcast sia una docuserie.

Come è morto il calciatore Denis Bergamini

La morte di Bergamini colpì moltissimo l’opinione pubblica trentacinque anni fa, ma non tutti forse ricordano o conoscono i fatti.

Gli eventi risalgono alla sera del 18 novembre 1989: Denis Bergamini (all’anagrafe Donato Bergamini), che all’epoca aveva 27 anni ed era considerato una promessa del calcio italiano, viene trovato morto lungo la Statale 106, in provincia di Cosenza.

Le circostanze della morte appaiono misteriose, ma il caso viene archiviato come suicidio. La famiglia di Denis però ha continuato a lottare per la verità: un’impresa durata tre decenni, che non è stata vana. La vicenda infatti si è recentemente conclusa con la condanna in primo grado di Isabella Internò, l’ex fidanzata del calciatore.

Indagini e autopsia hanno infatti rivelato, negli anni, che il calciatore è stato in realtà ucciso: solo in seguito all’omicidio il suo corpo è stato gettato sulla strada, sotto un camion, per inscenare il suicidio.

Caso Bergamini, la nuova docuserie di Pablo Trincia

La docuserie e il podcast Il Cono D’ombra – Il Caso Denis Bergamini ricostruiranno il caso Bergamini attraverso immagini, intercettazioni, audio e video originali, con un focus particolare sui più recenti sviluppi e colpi di scena delle indagini e del processo sulla morte del calciatore.

La ricostruzione giornalistica di Trincia, come anche nei suoi lavori precedenti, avrà un taglio approfondito e toccante. Analisi scientifiche innovative permetteranno inoltre di restituire al pubblico alcuni dettagli inediti, oltre a un quadro completo della vicenda.

Quando esce la docuserie Il Cono D’ombra – Il Caso Denis Bergamini

Il Cono D’ombra – Il Caso Denis Bergamini sarà disponibile prossimamente su Sky e in streaming su NOW (il podcast invece uscirà su Sky TG24 e su tutte le piattaforme di streaming). La data esatta non è ancora stata annunciata.

Intanto, però, sono già disponibili in streaming su NOW alcuni dei precedenti lavori firmati da Trincia per Sky. Oltre alla già citata docuserie sulla tragedia di Rigopiano, c’è ad esempio anche la docuserie Essere Umani (nella foto), in cui Trincia esplora ferite, contraddizioni e quartieri difficili delle più grandi metropoli al mondo.