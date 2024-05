Climatizzatore portatile a prezzo stracciato: oggi costa pochissimo

Completo e versatile, consente di far abbassare la temperatura in poco tempo in stanze di medie dimensioni. Oggi lo trovi a un prezzo bassissimo.

I vantaggi che garantiscono sono innegabili. Si potrà passare un’estate senza soffrire il caldo senza esser costretti a lavori di muratura e potendoli agevolmente trasportare da una stanza all’altra della tua abitazione. E a un costo decisamente inferiore.

I condizionatori portatili come il Tristar AC-5474 sono ben presto diventati una validissima alternativa ai climatizzatori da installare a muro per tutte le ragioni che abbiamo appena elencato e molte altre. Comodi e versatili, permettono di abbattere la temperatura in casa molto velocemente, risparmiando così anche sui costi della bolletta elettrica (dettaglio che non va affatto ignorato, visti i rincari degli ultimi anni). E grazie alle offerte top di oggi su Amazon, il Tristar AC-5474 è più conveniente che mai: risparmi centinaia di euro e puoi pagarlo a rate senza interessi né spese di istruttoria.

Condizionatore portatile 3 in 1 a tasso zero su Amazon: sconto, rate e prezzo finale

Con il caldo che inizia a farsi sempre più insistente, la promozione di oggi sul condizionatore portatile Tristar AC-5475 non è da lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. Il climatizzatore 3 in 1 è infatti disponibile al minimo storico con lo sconto del 43%. Comprandolo adesso lo si paga 166,63 euro contro i 293,99 euro del listino. Il risparmio è considevole: oltre 130 euro rispetto al listino.

A questo, come detto, si aggiunge la possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi né spese di istruttoria. Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito tra i metodi di pagamento possono scegliere di pagare in 5 rate a tasso zero. In questo modo, il condizionatore costa 33,33 euro al mese per cinque mesi. Praticamente meno di un caffè al giorno.

Tristar AC-5474 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Completo e versatile, il climatizzatore portatile in offerta su Amazon non solo permette di abbattere la temperatura, ma è l’ideale per migliorare il comfort all’interno della propria abitazione. Il Tristar AC-5474 è dotato anche di funzione deumidificatore e di funzione ventilazione: può così aiutarti ad abbassare il livello di umidità o di muovere l’aria all’interno della stanza nel quale è temporaneamente installato.

Grazie alla potenza di raffrescamento di 5000 BTU, il climatizzatore Tristar AC-5474 è perfetto per raffrescare velocemente stanze di medie dimensioni (fino a 40 metri cubi) e il flusso d’aria di 320 metri cubi ogni ora è possibile regolare la temperatura tra i 16 e i 31 gradi centigradi.

Facile da spostare da una stanza all’altra grazie alle quattro rotelle e dotato di un kit completo per l’installazione a finestra, il Tristar AC-5474 può essere agevolmente spostato da un’ambiente all’altro della vostra abitazione: di giorno potrete utilizzarlo nel salore o in cucina, per poi spostarlo in zona notte quando arriva il momento di dormire.

