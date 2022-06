True Detective 4: ecco chi sarà la protagonista

Ci sono eccellenti notizie per chi pensava con un certo dispiacere che il glorioso capitolo True Detective si fosse concluso. Come è stato annunciato da qualche mese, infatti, la quarta stagione della serie tv crime è in fase di realizzazione. E ci sono già alcuni succosi dettagli sul progetto!

La prima stagione di True Detective (che ha debuttato nel 2014) era ambientata in Louisiana, la seconda invece in California. L’arrivo della terza stagione (nel 2017) era stata una sorpresa piacevole per i fan: sia perché si riteneva che la serie non sarebbe ormai più andata avanti, sia perché la storia narrata è tornata a essere, per tematiche e atmosfere, molto vicina alla prima apprezzatissima stagione. Il quarto capitolo si chiama True Detective: Night Country e a quanto pare sarà ambientato in Alaska. Issa Lopez è sceneggiatrice dell’episodio pilota e Barry Jenkins è produttore esecutivo.

True Detective 4: chi recita nel cast

Probabilmente la novità più elettrizzante della quarta stagione di True Detective riguarda il cast. O meglio, più nello specifico, il nome di una delle due attrici protagoniste della serie antologica. Si tratta di Jodie Foster, celebre interprete già premiata con l’Oscar per il film Il Silenzio degli innocenti. Sarà lei una delle due detective che si occuperanno dell’inquietante caso al centro della prossima stagione.

Cosa sappiamo di True Detective: Night Country

Secondo quanto riportato dalla stampa statunitense, True Detective: Night Country sarà ambientata durante la lunga notte artica dell’Alaska. Il buio perenne è il contesto migliore per risvegliare incubi antichi e paure ataviche, e infatti pare proprio che il caso da risolvere al centro della nuova stagione avrà potenti sfumature inquietanti e apparentemente sovrannaturali.

La trama di True Detective: Night Country è questa: quando i sei uomini che gestiscono la stazione di ricerca di Ennis spariscono improvvisamente senza lasciare traccia di sé, le detective Liz Danvers (interpretata da Jodie Foster) e la collega Evangeline Navarro (per la quale non è ancora stata individuata una interprete, a quanto pare) dovranno fare luce sul caso, anche scavando nell’oscurità dentro di loro e in imperscrutabili segreti mai svelati prima.

La serie è stata creata da Nic Pizzolatto, che ha sceneggiato tutti gli episodi usciti fino a ora. Nella quarta stagione, però, Pizzolatto non si è occupato della scrittura e ha fatto, in un certo senso, un passo indietro; sebbene continui a essere produttore esecutivo. Trattandosi di una serie antologica, ogni stagione racconta una storia autoconclusiva con personaggi, ambientazioni e casi di cronaca sempre diversi. Non è quindi necessario aver già visto le stagioni precedenti per poter godere appieno della nuova stagione in uscita.

Quando e dove vedere True Detective

Le prime tre stagioni di True Detective, che è una serie HBO, sono andate in onda su Sky Atlantic e sono disponibili on demand. Con ogni probabilità, quindi, sarà ancora Sky a ospitare i nuovi episodi, la cui data di uscita non è però ancora nota.