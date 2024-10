Sugar, che ne sarà della serie tv con Colin Farrell?

Fonte foto: Apple TV+

A pochi mesi dal debutto in streaming su Apple TV+ si torna a parlare di Sugar, la serie thriller poliziesca con protagonista l’irlandese Colin Farrell, che è celebre soprattutto per i film Alexander, The Lobster e per la serie True Detective. Uscita sulla piattaforma ad aprile 2024, la storia di Sugar ruota attorno all’investigatore privato John Sugar (interpretato da Farrell) che deve risolvere il caso di una ragazza scomparsa. Solo in questi giorni Apple TV+ ha fornito qualche aggiornamento sul futuro della serie tv.

Sugar stagione 2: cosa sappiamo

Solo a ottobre 2024 Apple TV+ ha confermato ufficialmente che Sugar è stata rinnovata per una seconda stagione. È certo che Colin Farrell tornerà nel ruolo del protagonista, il detective John Sugar. L’attore irlandese è anche produttore esecutivo della serie tv.

«È stato incredibilmente emozionante vedere il pubblico di tutto il mondo apprezzare Sugar, e siamo entusiasti di tornare per una seconda stagione», hanno detto in una nota stampa i produttori esecutivi Audrey Chon e Simon Kinberg. «Siamo molto grati ai nostri partner di Apple per il loro supporto, al nostro showrunner Sam Catlin, al brillante Colin Farrell e, naturalmente, ai nostri spettatori. Non vediamo l’ora di riportare John Sugar sul caso».

Un entusiasmo condiviso anche da Matt Cherniss, head of programming per Apple TV+, che ha sottolineato a sua volta il successo raggiunto dalla serie tv e ha aggiunto di essere impaziente di vedere «il detective John Sugar trovare sé stesso nella stagione 2».

La trama: cosa succederà in Sugar 2

Al momento non ci sono molti dettagli sulla trama della seconda stagione.

Stando alla breve sinossi rilasciata da Apple Tv+, Sugar tornerà a Los Angeles per occuparsi di un altro caso relativo a una persona scomparsa, mentre continua a cercare risposte sulla sparizione di sua sorella.

Lo showrunner della stagione 2 sarà sempre Sam Catlin, che sarà inoltre produttore esecutivo con Short Drive Entertainment. Producono esecutivamente la seconda stagione, tra gli altri, anche Audrey Chon e Simon Kinberg per Genre Films. La serie è create da Mark Protosevich.

Il cast di Sugar 2

Oltre al già citato Colin Farrell, non sappiamo ancora chi tornerà o entrerà a far parte del cast di Sugar 2. Maggiori informazioni su questo punto arriveranno probabilmente nel corso del prossimo anno.

Il cast della prima stagione includeva Kirby Howell-Baptiste, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler, Alex Hernandez, Lindsay Pulsipher, Txunamy Ortiz, Miguel Sandoval, Elizabeth Anweis, Jason Butler Harner, Massi Furlan e Adrian Martinez.

Quando esce Sugar 2

Dato che l’annuncio del rinnovo per una seconda stagione è appena arrivato, è ancora troppo presto per sapere quando potrebbe uscire su Apple TV+ Sugar 2. La produzione della prima stagione, composta da otto episodi, era iniziata nell’agosto 2022, quindi circa due anni prima del debutto in streaming.