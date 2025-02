Il design distintivo delle gemme e della custodia, unito a una forte predisposizione per l'ascolto della musica e a una tecnologia di personalizzazione dedicata, rendono questo prodotto un'opzione interessante per gli audiofili, ma un utente più generalista potrebbe apprezzare meno le Momentum 4 TW.

Gli auricolari Sennheiser Momentum 4 True Wireless sono l'ultima generazione di cuffie true wireless dell'azienda tedesca. Con un prezzo di listino di 299,90 euro, questi auricolari si posizionano nella fascia alta del mercato, promettendo un'esperienza audio di alto livello e una serie di funzionalità avanzate, come l'audio lossless e la personalizzazione del suono.

Sennheiser Momentum 4 True Wireless: ottime, ma non per tutti

Da citare solo velocemente, invece, la compatibilità con la tecnologia Auracast, una tecnologia che permette di ricevere un flusso audio pubblico, ad esempio in aeroporto o alla stazione dei treni, ma che al momento in Italia non viene ancora utilizzata.

Una caratteristica interessante di queste cuffiette è la certificazione IP54 (e non IPX4, più comune tra gli auricolari true wireless), che conferma la resistenza non solo agli schizzi d'acqua, ma anche ad una buona quantità di polvere. Certificazione, però, valida solo per le cuffiette e non anche per la custodia.

Completissimo l'elenco dei codec wireless con cui queste cuffiette sono compatibili: SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive/Lossless, LC3. La connessione, inoltre, avviene via Bluetooth 5.4, quindi a bassa latenza e con multi point (che funziona davvero bene). Non c'è, invece, alcuna tecnologia di spazializzazione 3D dell'audio.

Rispetto alla maggior parte delle altre cuffiette, inoltre, le Sennheiser Momentum 4 True Wireless entrano maggiormente in profondità all'interno del canale uditivo e questo migliora la soppressione del rumore, ma può risultare poco confortevole.

Non manca la modalità Ambiente (trasparenza), che permette di ascoltare i rumori circostanti senza togliersi le cuffiette ed è utilissima se usiamo gli auricolari in città, in mezzo al traffico, o vogliamo parlare con qualcuno senza smettere di ascoltare musica o altri contenuti.

L'ANC ibrido e adattivo si setta automaticamente in base al rumore dell'ambiente circostante, rilevato dai 3 microfoni MEMS di ciascun auricolare, che sono in grado di captare da 100 Hz a 10 kHz.

Tutti i concorrenti diretti hanno una custodia più compatta ma, nonostante ciò, le Sennheiser Momentum 4 True Wireless non offrono un'autonomia di molto superiore: si fermano a 7,5 ore di riproduzione musicale con ANC disattivato, che salgono a 30 ore con la custodia (che ha una batteria aggiuntiva da 820 mAh).

Le dimensioni delle cuffiette sono generose e ancor più lo sono quelle della custodia: 70,1x44,6x34,8 millimetri, per un peso complessivo di 72,4 grammi (66,4 grammi la custodia, 6,2 grammi ogni auricolare).

Gli auricolari Sennheiser Momentum 4 True Wireless hanno driver dinamici da 7 millimetri, sviluppati in casa con il nome commerciale di TrueResponse, e permettono la riproduzione delle frequente da 5 Hz a 21 kHz, con una sensibilità di 107 dB SPL.

Qualità audio VOTO: 7.5

La qualità dell'audio riprodotto dalle Sennheiser Momentum 4 True Wireless è alta, come ci si aspetta da un prodotto di questo prezzo. Lo è soprattutto nell'ascolto della musica e, in particolare, dei brani pop e rock. Anche la riproduzione di contenuti video risulta di buon livello, con una latenza minima.

L'ANC adattivo dei Momentum 4 True Wireless è uno dei migliori sul mercato, in grado di attenuare efficacemente i rumori ambientali, come il traffico e i suoni dei mezzi pubblici. Anche in ambienti particolarmente rumorosi, le cuffie riescono a garantire un'esperienza di ascolto immersiva, di sicuro anche grazie al fatto che i gommini entrano in profondità nell'orecchio.

Purtroppo non si può parlare altrettanto bene della qualità dei microfoni, che vanno facilmente in crisi se l'ambiente in cui ci troviamo è rumoroso o se c'è vento. Questo livello di qualità francamente stupisce, considerando che Sennheiser è uno dei nomi che contano nel mercato dei microfoni professionali da studio e da palco.

Un discorso a parte va fatto per la funzione di personalizzazione del suono. Diversamente da altri sistemi di personalizzazione, che analizzano le caratteristiche uniche dell'orecchio dell'utente in cerca di difetti all'udito da correggere, Sennheiser offre una regolazione delle frequenze attraverso un test guidato che chiede all'utente di bilanciare il livello di riproduzione di basso, archi e percussioni in modo da ottenere un profilo sonoro personalizzato.

Questa personalizzazione non si limita a equalizzare il suono, ma punta a creare un profilo dei gusti musicali dell'utente. E' chiaro, però, che si tratta di una personalizzazione mirata ad aumentare il piacere di ascolto della musica, cosa che conferma ulteriormente quale sia l'utente ideale di questi auricolari: chi vuole ascoltare musica anche quando è in giro, meglio ancora se senza telefonate in entrata che disturbano.

Non abbiamo chiaramente testato il funzionamento dell'Auracast, perché non c'è ancora un luogo per farlo.