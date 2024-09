Emmy 2024: dove vedere in streaming le serie tv premiate

Fonte foto: Chuck Hodes/FX

Come previsto, è stata Shogun la serie tv più premiata alla 76esima edizione dei Primetime Emmy Awards, che si è tenuta il 15 settembre a Los Angeles. La produzione FX ambientata nel Giappone dei samurai si è portata casa diciotto premi, tra cui quello per la miglior serie drammatica: una vero record. Nelle varie categorie si sono fatti notare anche titoli come The Bear, Hacks e Baby Raindeer. Queste e altre serie tv premiate agli Emmy 2024 sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming: ecco dove trovarle.

Emmy Awards 2024: le serie tv premiate da vedere su Disney+

La prima stagione di Shogun, come anticipato, ha trionfato durante la cerimonia di premiazione di pochi giorni fa. La serie tv statunitense, basata sull’omonimo romanzo di James Clavell pubblicato nel 1975, è stata distribuita da FX su Hulu, ma in Italia è visibile in streaming su Disney+.

Shogun ha ricevuto, tra gli altri, i premi per la migliore serie drammatica e per il migliore attore e la migliore attrice protagonisti in una serie drammatica (a Hiroyuki Sanada e Anna Sawai).

Su Disney+ ci sono anche Quiz Lady, premiato come migliore film per la tv, e The Bear, serie tv arrivata alla terza stagione e premiata agli Emmy 2024, tra le altre cose, per l’interpretazione di Jeremy Allen White, Liza Colón-Zayas ed Ebon Moss-Bachrach.

Emmy Awards 2024: le serie tv premiate da vedere su Netflix

L’Emmy per la migliore serie comica è andato ad Hacks, che è disponibile su Netflix. Composta da tre stagioni e uscita negli Stati Uniti nel 2021, la serie tv è arrivata in Italia solo nel febbraio 2024.

Le protagoniste della storia sono una famosa comica di Las Vegas (interpretata da Jean Smart) che si vede ridurre il numero di spettacoli perché non attira un pubblico più giovane e una sceneggiatrice ventenne vittima di “cancel culture” dopo un suo tweet problematico. Smart si è aggiudicata anche la statuetta come miglior attrice.

Elizabeth Debicki è stata premiata come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica per il suo ruolo in The Crown: anche questa serie tv è visibile su Netflix. Sulla stessa piattaforma c’è Baby Raindeer, che ha fatto incetta di premi nelle categorie dedicate alle miniserie. Ripley, sempre su Netflix, ha vinto invece per la migliore regia di una miniserie.

Emmy Awards 2024: le serie tv premiate da vedere su Apple TV+

Il premio per il migliore attore non protagonista in una serie drammatica è andato a Billy Crudup per The Morning Show, serie tv che racconta i retroscena di un programma tv che accompagna quotidianamente il risveglio degli americani. Visibile su Apple TV+ e composta da tre stagioni, la serie include nel cast anche Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

È inoltre disponibile sulla stessa piattaforma Slow Horses, premiata agli Emmy 2024 per la migliore sceneggiatura nella categoria delle serie drammatiche.

Emmy Awards 2024: le serie tv premiate da vedere su NOW e Prime Video

Jodie Foster ha ricevuta la statuetta per la migliore attrice protagonista in una miniserie per il suo ruolo in True Detective: Night Country, la più recente stagione della serie antologica True Detective ambientata nel buio gelido dell’Alaska. La serie è visibile su Sky e in streaming su NOW.

Su NOW e su Prime Video c’è anche Fargo, premiata agli Emmy 2024 per l’interpretazione di Lamorne Morris. Sulla piattaforma di streaming di Amazon si può inoltre recuperare Mr. & Mrs. Smith, serie tv che reinterpreta la trama del famoso film con Brad Pitt e Angelina Jolie. Michaela Coel, che fa parte del cast, è stata premiata come migliore attrice guest star in una serie drammatica.