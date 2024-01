Tutte le novità di JBL al CES 2024

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: JBL

Al CES 2024 JBL ha mostrato una vasta gamma di nuovi dispositivi audio, tutti in arrivo nei prossimi mesi. Dalle cuffie true wireless agli speaker portatili, passando per i PartyBox e per i microfoni destinati ai creatori di contenuti; parliamo di una serie di novità molto interessanti da parte di JBL che, negli anni, si è ritagliato una posizione importante nel mercato consumer.

JBL, i nuovi speaker portatili

Tra i primi dispositivi mostrati al CES 2024 tre nuovi altoparlanti wireless portatili: sono i JBL Xtreme 4, JBL Clip 5 e JBL Go 4.

Molte le novità rispetto al passato e per questa nuova serie l’azienda statunitense punta tutto sull’impatto ambientale portando sul mercato dispositivi realizzati con il 70% di materiali riciclati (il JBL Go 4 arriva addirittura all’80%) e le griglie di protezione dei diffusori prodotte al 100% con plastica riciclata.

Per quanto riguarda il modello Extreme 4, il top di gamma, JBL ha scelto di inserire nel device una batteria piuttosto capiente con la promessa di circa 24 ore di autonomia. Inoltre il componente sarà completamente sostituibile dimostrando la chiara volontà del produttore di allungare il ciclo di vita dello speaker.

Sempre su questo modello trova posto anche un nuovo algoritmo AI che riconosce l’ambiente in cui viene utilizzato il device regolando in automatico le impostazioni di riproduzione.

Migliorano anche gli altri due device con l’azienda statunitense che ha optato per driver più potenti e batterie più capienti.

Altra novità per questi speaker wireless è la tecnologia Auracast che, sfruttando il Bluetooth 5.3, consente di riprodurre i propri contenuti preferiti su più dispositivi in contemporanea, un’ottima soluzione per accoppiare più altoparlanti in modalità stereo o multicanale

I nuovi speaker saranno disponibili ufficialmente tra marzo e maggio 2024 al prezzo suggerito di:

JBL Xtreme 4: 349,99 euro

JBL Clip 5: 69,99 euro

JBL Go 4: 49,99 euro.

JBL, le novità per i PartyBox

JBL ha presentato anche i nuovi PartyBox, le casse di grandi dimensioni pensate specificatamente per feste e piccoli locali.

Tra le novità in arrivo il JBL PartyBox Club 120 (in foto) e il JBL PartyBox Stage 320, entrambi con tecnologia JBL Original Pro Sound che garantisce una migliore riproduzione dei bassi rispetto ai modelli precedenti. Non mancano nemmeno gli ormai immancabili LED clorati che si illuminano a ritmo di musica.

Una delle altre particolarità di questi dispositivi è la presenza dell’algoritmo Harman AI Sound Boost che riconosce l’ambiente in cui si utilizzano i due PartyBox e ottimizza l’equalizzazione del suono per migliorare la qualità ed evitare il rimbombo e le vibrazioni.

Torna anche la funzione Auracast già vista per gli speaker wireless portatili e c’è la possibilità su entrambi i prodotti di sostituire la batteria. Altra novità presentata al CES 2024 il JBL PartyBox Wireless Mic, un microfono a cardioide utilizzabile da solo o con i PartyBox.

Tutti e tre i dispositivi saranno disponibili da aprile 2024 al prezzo consigliato di:

JBL PartyBox Stage 120: 399,99 euro

JBL PartyBox Club 320: 599,99 euro

JBL PartyBox Wireless Mic: 129,99 euro (due microfoni).

JBL, gli auricolari true wireless

Anche sul fronte degli auricolari true wireless JBL ha presentato un nuovo e interessantissimo prodotto le JBL Live TWS 3 disponibili in tre modelli: Buds, Beam e Flex.

La principale novità rispetto al passato è una custodia di ricarica (chiamata Smart Charging Case) che è stata completamente rinnovata con un display OLED touch da 1,45 pollici: è ora possibile regolare tutte le funzioni di queste cuffie direttamente dallo schermo sulla custodia, senza dover necessariamente passare dall’applicazione ufficiale di JBL.

Oltretutto questi auricolari sono compatibili con il formato Hi-Res Audio e, grazie al Bluetooth 5.3, con la tecnologia multipoint, per essere connessi a più device contemporaneamente. L’arrivo sul mercato è previsto per giugno 2024 e il prezzo sarà di 199 euro.

JBL, microfoni per streamer

Grandi novità in arrivo anche per i microfoni dedicati ai creatori di contenuti: JBL Quantum Stream Talk, JBL Quantum Stream Studio e JBL Quantum Stream Wireless.

Iniziamo dicendo che tutti e tre i microfoni sono a condensatore, il modello Stream Talk (entry level) ha un pattern di ripresa supercardioide e una base anti-vibrazioni.

La versione Stream Wireless, invece, è indossabile e tra le varie specifiche tecniche c’è anche un sistema di cancellazione del rumore ambientale.

JBL Stream Studio ha tre microfoni a condensatore e consente all’utente di registrare con qualità fino a 192 KHz.

Tutti e tre microfoni saranno disponili da marzo 2024 al prezzo consigliato di: