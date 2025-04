Fonte foto: JBL

Tra le offerte Amazon di oggi c’è spazio anche per l’ottimo JBL Xtreme 4. Si tratta di uno speaker Bluetooth portatile di alta qualità, dotato di certificazione IP67 e di un comparto tecnico premium.

Sfruttando la promozione in corso sullo store è ora possibile acquistare il modello di JBL con uno sconto del 23%. Il prezzo passa da 349,99 euro a 269 euro, permettendo allo speaker Bluetooth di toccare il suo minimo storico su Amazon.

JBL Xtreme 4 è venduto e spedito da Amazon ed è acquistabile anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. A disposizione degli utenti ci sono tre diverse colorazioni, tutte proposte in sconto, in modo da poter scegliere la versione preferita.

JBL Xtreme 4: scheda tecnica

L’ottimo JBL Xtreme 4 è un classico speaker Bluetooth portatile, caratterizzato da un design ricercato e un audio molto potente, nonostante le dimensioni compatte che lo rendono perfetto per l’uso in mobilità.

Il modello è waterproof, grazie alla certificazione IP67, ed è, quindi, la scelta giusta per l’utilizzo in spiaggia o a bordo piscina o in qualsiasi altro contesto in cui è comodo avere uno speaker di qualità in grado di riprodurre musica.

Grazie alla batteria integrata, inoltre, JBL Xtreme 4 può garantire un’ottima autonomia, con la possibilità di sfruttare fino a 24 ore di utilizzo con una sola carica. C’è anche la possibilità di sfruttare la ricarica rapida: con 10 minuti di carica, infatti, è possibile ottenere 2 ore di autonomia.

Con la funzione Playtime Boost, inoltre, è possibile modificare il funzionamento dello speaker per prolungare l’autonomia, ottenendo fino a 6 ore extra. Da segnalare, tra le specifiche, anche il supporto ad Auracast e la possibilità di sfruttare l’algoritmo AI Sound Boost per migliorare la resa audio.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare JBL Xtreme 4 con un prezzo scontato di 269 euro. Si tratta di uno sconto del 23% rispetto al prezzo di listino. La promozione è valida per tre diverse colorazioni, tutte vendute direttamente da Amazon e con anche la possibilità di effettuare l’acquisto optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto. Lo sconto sarà disponibile solo per un breve periodo.

