CES 2025, presentate le nuove JBL Tour ONE M3 con dongle touch JBL SMART Tx

Fonte foto: JBL

Durante il CES 2025, JBL ha presentato le nuove cuffie over-ear JBL Tour ONE M3, un prodotto di fascia alta che raccoglie al suo interno buona parte delle migliori tecnologie audio sul mercato e offre agli utenti funzioni avanzate per la cancellazione del rumore, l’audio spaziale, l’Head Tracking e la piena compatibilità con l’audio lossless.

Oltre a questo, acquistabile separatamente, c’è anche il JBL SMART Tx, un dongle touchcreen che aumenta notevolmente le potenzialità di questo prodotto, rendendolo ancora più versatile ed efficiente.

JBL Tour ONE M3: scheda tecnica

Le JBL Tour ONE M3 sono cuffie over-ear con driver a cupola in mica da 40 mm; sono compatibili con l’audio ad alta risoluzione tramite USB-C e jack da 3,5 mm.

Trattandosi di un prodotto di fascia alta, non può mancare la modalità di cancellazione del rumore adattiva chiamata True Adaptive Noise Cancellation 2.0 una tecnologia che, sfruttando gli otto microfoni in dotazione e gli algoritmi AI di JBL, è in grado di analizzare il rumore ambientale in modo da adattare il livello di cancellazione del rumore in automatico.

Per migliorare la qualità dell’audio durante le chiamate in caso di elevato rumore di fondo, inoltre, le JBL our ONE M3 usano un sistema a quattro microfoni con tecnologia beamforming.

Molto interessante anche la tecnologia JBL Personi-Fi 3.0 che consente di personalizzare l’audio in base al proprio profilo uditivo, permettendo agli utenti di configurare un’esperienza di ascolto in base alle proprie esigenze. Presenti anche JBL Spatial 360 (l’audio spaziale di JBL) e l’Head Tracking che permette ai suoni in riproduzione di seguire i movimenti della testa dell’utente.

Ma la vera novità di queste cuffie è il JBL SMART Tx, un piccolo dongle con schermo touch che consente all’utente di collegare le JBL Tour ONE M3 a qualsiasi sorgente audio USB-C o analogica. Questo sistema, inoltre, migliora la qualità audio, riduce la latenza e aumenta la stabilità della connessione. Sempre dal dongle, l’utente avrà anche il completo controllo sulle cuffie, con la possibilità di usare il display touch per gestire la riproduzione musicale, le chiamate, l’equalizzatore e, tramite Auracast, trasmettere l’audio in riproduzione a tutti i device compatibili con questa tecnologia.

Infine, per quanto riguarda l’autonomia, secondo le stime di JBL, queste cuffie garantiscono fino a settanta ore di riproduzione musicale. Inoltre con una ricarica di appena cinque minuti è possibile ottenere fino a cinque ore di riproduzione in più.

JBL Tour ONE M3: prezzo e disponibilità

Le nuove JBL Tour ONE M3 saranno disponibili dal 15 aprile 2025 al prezzo consigliato di 399,99 euro con il trasmettitore JBL SMART Tx e a 349,99 euro senza trasmettitore.