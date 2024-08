Nuove cuffie JBL Quantum ufficiali, scheda tecnica e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nel corso del GamesCom 2024, al fianco delle JBL Tour Pro 3 l’azienda californiana ha presentato anche cinque nuovi modelli della serie JBL Quantum dedicate specificatamente ai gamer.

Colori vivaci, piena compatibilità con PC e console di nuova generazione e una grande varietà di prezzi, che si rivolgono a tutte le categorie di giocatori, sia quelli che cercano un prodotto di fascia alta per godere al meglio dei propri titoli preferiti e sia quelli che, invece, cercano un sistema audio efficiente ma che non costi uno sproposito.

JBL Quantum 360 Wireless: scheda tecnica e prezzo

Le JBL Quantum 360 Wireless possono essere utilizzate con PC, PlayStation e console Nintendo. Hanno driver da 40 mm e sono compatibili con JBL QuantumSound Signature che migliora il posizionamento sonoro e la resa sonora.

Inoltre, grazie al sistema JBL Quantum SURROUND queste cuffie sono in grado di riprodurre suoni provenienti da diverse direzioni permettono un audio immersivo che, soprattutto nel gaming, mette l’utente al centro dell’azione.

Inoltre, il prodotto è compatibile anche con l’applicazione JBL Headphones che consente agli utenti di gestire le varie impostazioni e regolarle in base alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo il produttore, è possibile arrivare fino a 22 ore di utilizzo e il device può essere tranquillamente anche mentre è in carica.

Meritano una menzione a parte i materiali con l’archetto in tessuto e i cuscinetti auricolari in memory foam testurizzati staccabili (in tessuto) con la promessa del massimo comfort anche dopo molte ore di utilizzo. Infine è presente un microfono a braccetto rimovibile per comunicare con i propri amici durante il gioco.

Il prezzo di listino delle JBL Quantum 360 Wireless è di 119,99 euro.

JBL Quantum 100M2: scheda tecnica e prezzo

Le JBL Quantum 100M2 sono cuffie cablate ottime per i giocatori occasionali, che possono scegliere un prodotto di buona fattura e dal prezzo accessibile.

Anche questo modello è compatibile con JBL QuantumSound Signature e con Windows Sonic Spatial, la funzionalità per accedere all’audio spaziale di Microsoft.

Tornano anche su questo prodotto materiali di pregio, con archetto in tessuto e cuscinetti in memory foam, per garantire agli utenti una buona vestibilità e una grande comodità nell’utilizzo. Presente anche stavolta il microfono a braccetto rimovibile.

Il prezzo di listino delle JBL Quantum 100M2 è di 39,99 euro.

JBL Quantum 100N e JBL Quantum 50N: schede tecniche e prezzi

Le JBL Quantum 100N (in foto) e JBL Quantum 50N sono sviluppate principalmente per la Nintendo Switch e permettono agli utenti di scegliere rispettivamente tra cuffie over-ear e in-ear.

Su entrambi i modelli torna la tecnologia JBL QuantumSound Signature che migliora il posizionamento sonoro e garantisce una resa sonora di qualità.

Per quanto riguarda design e materiali le JBL Quantum 100N riprendono quanto già detto con le JBL Quantum 100M2 e hanno, dunque, archetto in tessuto e cuscinetti in memory foam. Le JBL Quantum 50N, invece, utilizzano il sistema TwistLock con gommino in silicone ultra-morbido ed ergonomico a garanzia di una migliore vestibilità e un grande comfort anche dopo diverse ore di utilizzo.

Il prezzo di listino delle JBL Quantum 100N è di 39,99 euro, mentre le JBL Quantum 50N costano 29,99 euro.

JBL Quantum 50C: scheda tecnica e prezzi

Le JBL Quantum 50C si rivolgono principalmente a chi preferisce il gioco da mobile. Queste cuffie sono compatibili con JBL Quantum SURROUND via JBL Quantum Engine, l’app progettata per migliorare l’esperienza di gioco che permette agli utenti di personalizzare le impostazioni del device e creare profili audio personalizzati in base alle proprie preferenze.

Per quanto riguarda il design, torna anche su questo modello il sistema TwistLock.

Il prezzo di listino delle JBL Quantum 50C è di 49,99 euro.