JBL annuncia il debutto sul mercato di nuovi prodotti Party: debutta una nuova colorazione per PartyBox Stage 320 e PartyBox Club 120 e arrivano i nuovi PartyLight Beam e Partylight Stick

Fonte foto: JBL

JBL ha rinnovato la sua gamma di prodotti Party con il lancio di una nuova colorazione dei modelli PartyBox Stage 320 e PartyBox Club 120, che hanno debuttato a inizio anno in occasione del CES 2024.

Ad arricchire l’offerta della linea Party, inoltre, arrivano i nuovi PartyLight Beam e Partylight Stick, che consentono di creare effetti di luce per rendere uniche le proprie feste. Tutti i nuovi prodotti svelati questa settimana da JBL arrivano subito sul mercato italiano.

Le novità della gamma JBL Party

L’aggiornamento della linea Party di JBL porta al debutto della nuova versione Sensation White per gli speaker PartyBox Stage 320 e PartyBox Club 120. Queste due versioni riprendono le specifiche dei modelli precedenti ma introducono una nuova colorazione, offrendo agli utenti maggiore scelta in fase di acquisto.

Entrambi i modelli sono facilmente trasportabili e sono dotati di un’autonomia elevata (fino a 18 ore per Stage 320 e fino a 12 ore per Club 120). Da segnalare anche il supporto alla tecnologia Auracast che consente di inviare il flusso audio generato dagli speaker a decine di dispositivi collegati via Bluetooth.

Ad arricchire la gamma di prodotti JBL Party troviamo poi PartyLight Beam e PartyLight Stick. In questo caso, si tratta di dispositivi dedicati all’illuminazione delle feste, con possibilità per gli utenti di regolare velocità e impostazioni della luce, in base al contesto di utilizzo e alla musica.

Ad esempio, è possibile collegare PartyLight Beam al PartyBox in modo da poter sfruttare un’illuminazione che seguirà la musica riprodotta, sfruttando l’algoritmo di rilevamento musicale di JBL. Per gli utenti ci sarà la possibilità di lasciare la regolazione automatica oppure di regolare manualmente il funzionamento.

Anche PartyLight Stick è in grado di sincronizzarsi alla musica (sfruttando l’AI). Il dispositivo ha un’autonomia di circa 8 ore e le luci possono essere personalizzate anche tramite le app JBL PartyBox e JBL ONE.

I prezzi dei nuovi prodotti JBL Party

I nuovi prodotti della gamma JBL Party sono disponibili da subito sul mercato italiano. Per quanto riguarda i PartyBox Stage 320 e PartyBox Club 120, le nuove varianti White sono disponibili con un prezzo consigliato pari a, rispettivamente, 599,99 euro e 409,99 euro. La distribuzione, almeno inizialmente, avverrà esclusivamente nei negozi della catena MediaWorld.

I nuovi PartyLight Beam e PartyLight Stick arrivano in Italia, invece, con prezzi pari a, rispettivamente, 129,99 euro e 99,99 euro. I due prodotti saranno acquistabili sia tramite lo store ufficiale di JBL che tramite i principali rivenditori di prodotti dell’azienda, sia online che nei negozi fisici.