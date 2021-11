L'umidificatore smart di Xiaomi costa poco e ha gli UV-C

Ormai non c’è device o gadget elettronico per il quale Xiaomi non abbia una sua proposta smart ed economica: dagli smartphone agli smartwatch, dai monopattini alle stufette elettriche, dalle lampadine intelligenti ai termometri e, perché no, anche gli umidificatori. Un tipo di prodotto che, con l’arrivo dell’inverno, del freddo e dei termosifoni accesi, risulta decisamente utile.

I termosifoni, si sa, seccano molto l’aria nelle stanze e, per questo, c’è il vecchio rimedio della nonna: poggiare un pentolino di metallo riempito d’acqua sui radiatori. Con il caldo l’acqua evapora lentamente, aumentando l’umidità relativa dell’aria. Se ai rimedi della nonna preferite quelli smart della tecnologia, però, la soluzione è l’umidificatore a ultrasuoni: piccolo, silenzioso e spesso anche di design fa esattamente lo stesso lavoro con un consumo di energia elettrica irrisorio e, soprattutto elimina la necessità di appendere o appoggiare contenitori d’acqua ai termosifoni. L’umidificatore a ultrasuoni di Xiaomi aggiunge due caratteristiche in più: si controlla dall’app e ha al suo interno una lampada UV-C.

Umidificatore smart UV-C Xiaomi: caratteristiche tecniche

Di base, l’umidificatore smart di Xiaomi, che si chiama Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier, funziona come tutti gli altri: una piccolissima membrana vibra creando degli ultrasuoni che nebulizzano l’acqua contenuta in un serbatoio. Nello specifico, il serbatoio dell’umidificatore Xiaomi è anche molto capiente: 4 litri, sufficienti per tenere acceso il dispositivo per 15 ore consecutive (si spegne da solo quando finisce l’acqua).

Altra cosa molto comoda dell’umidificatore a ultrasuoni Xiaomi è il fatto che si riempie dall’alto e che non è necessario smontarlo e portarlo vicino ad un rubinetto, cosa invece normale per la maggior parte dei nebulizzatori d’acqua a ultrasuoni.

Ma veniamo alla parte smart: Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier può essere acceso e spento con i comandi vocali perché è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Ma non solo: può essere anche programmato tramite l’app Mi Home. E’ anche possibile regolarlo su tre livelli di potenza, in modo da regolarne l’efficacia in base alle esigenze.

In più, c’è la chicca della lampada UV-C, cioè ad ultravioletti. Questa lampada è la stessa che si usa negli sterilizzatori e, applicata al serbatoio dell’acqua, ci permette di evitare che al suo interno si sviluppino muffe e batteri che potrebbero macchiare il recipiente o creare odori sgradevoli (specialmente se il dispositivo si lascia spento per un po’, ma col serbatoio pieno).

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier: quanto costa

Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier ha un prezzo di listino molto simile a quello di molti prodotti concorrenti dalle stesse dimensioni, ma senza la parte smart: 57 euro.

E’ già un buon prezzo, visto il plus dei comandi vocali, della connessione all’app e della lampada UV-C, ma non è il prezzo attuale: al momento Xiaomi Mi Smart Antibacterial Humidifier è in leggero sconto su Amazon e costa 49,99 euro (-7 euro, -12%) venduto e spedito da Amazon.