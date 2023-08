Vacanze a Londra: film e serie da vedere

Fonte foto: Shutterstock

«Quando un uomo è stanco di Londra, è stanco della vita, perché a Londra si trova tutto ciò che la vita può offrire», scrisse Samuel Johnson. Come il poeta e saggista britannico, in tanti ancora oggi restano affascinanti dalla capitale del Regno Unito. C’è chi sogna di visitarla da sempre, chi l’ha già fatto e vorrebbe tornarci e chi continua a cogliere ogni occasione utile per esplorare i quartieri, le storie e i luoghi iconici di questa straordinaria città. È un’esplorazione che si può portare avanti anche da casa grazie ai film e alle serie tv che parlano di Londra o che, quanto meno, ne mostrano alcune sfumature. Ecco i titoli da cercare in streaming.

The Crown

Naturalmente non si può dire Londra senza pensare alla famiglia reale, un’istituzione storica che continua a essere molto amata da buona parte del popolo inglese. La storia del Regno, in particolare della Regina Elisabetta II dal 1947 in avanti, è raccontata nella celebre serie The Crown, che ha debuttato nel 2016 su Netflix. Al momento si attende l’uscita della sesta e ultima stagione, che dovrebbe uscire entro la fine del 2023.

Sherlock

Tra le tante serie tv ambientate a Londra c’è anche Sherlock, ideata da Steven Moffat e Mark Gatiss. Andata in onda dal 2010 al 2017, oggi visibile su Prime Video, la serie è una reinterpretazione aggiornata di uno dei personaggi inglesi più celebri: il detective Sherlock Holmes, appunto, frutto della penna di Arthur Conan Doyle.

Fleabag

Per chi vuole avere un assaggio del celebre humor inglese, la scelta giusta è Fleabag (su Prime Video). Ideata da Phoebe Waller-Bridge, che veste anche i panni della protagonista, la storia racconta la vita quotidiana di una trentenne in crisi nella Londra contemporanea.

Notting Hill

Questo iconico film è uscito nel 1999 ed è il motivo principale per cui moltissimi turisti negli anni successivi hanno scelto di visitare Londra, andando ovviamente “in pellegrinaggio” nei luoghi principali del film. La trama, come è noto, ruota intorno alla storia romantica tra Julia Roberts e Hugh Grant. Si può vedere in streaming su NOW.

V per Vendetta

Tratto dall’omonimo fumetto, il film si può vedere su Netflix ed è ambientato in un Regno Unito distopico in cui un misterioso personaggio di nome V usa ogni mezzo in suo possesso per opporsi al sistema. Molte riprese si sono svolte proprio a Londra.

Il discorso del re

Questo film del 2010 (il titolo originale è The King’s Speech) ha di nuovo come protagonista la famiglia reale. Dopo la morte del padre e l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, il futuro re Giorgio VI d’Inghilterra, Bertie, che soffre da tutta la vita di balbuzie, deve prepararsi ad affrontare un cruciale discorso pubblico. Il film è visibile su NOW.