Viaggi low cost? I trucchi per risparmiare prenotando online

In questi giorni sono moltissimi i viaggiatori italiani in cerca di occasioni vantaggiose per risparmiare sul costo delle vacanze: secondo una recente ricerca di Expedia, il 68% naviga più di tre ore sul web, prima di prenotare un viaggio.

La possibilità di confrontare prezzi e valutare offerte e occasioni in tempo reale è sempre più apprezzata dai viaggiatori, e i portali web che offrono voli, pernotti e pacchetti vacanze sono oggi un supporto fondamentale per chi decide di viaggiare low cost.

I trucchi del “mestiere"

I viaggiatori più esperti usano delle app per vacanze low cost e conoscono diversi trucchi per risparmiare sui viaggi prenotando online: sanno per esempio che il mese in cui si risparmia di più sui voli in Italia è dicembre, mentre il mese più costoso per volare è luglio. Esistono insomma mesi, giorni e fasce orarie in cui comprare online è più vantaggioso.

Chi prenota molti voli aerei, in particolare, sa ben orientarsi sulle piattaforme che permettono di confrontare e prenotare viaggi, e probabilmente conosce il fenomeno dell’error fare, che permette di viaggiare a prezzi ridicoli. Accade infatti a volte che un biglietto arrivi online a prezzo stracciato a causa di un errore nell’inserimento della tariffa: i viaggiatori più spietati possono monitorare attentamente la situazione attraverso portali web interamente dedicati al fenomeno, e ottenere i propri voli a prezzi a dir poco fortunati.

Chi si trova invece a dormire spesso in albergo sarà piuttosto familiare con le sconosciute funzionalità “Cerca offerte" dei portali di viaggi online: sembra che in molti non le considerino proprio, eppure quasi tutte le piattaforme offrono, con cadenza periodica, promozioni che promettono risparmi di oltre il 15% sulle proprie vacanze.

Esistono diversi trucchi, più o meno conosciuti, per viaggiare low cost grazie alle possibilità offerte dal web: il classico last minute, per esempio, è ancora tra le opzioni più scelte per risparmiare su soggiorni e spostamenti, ma ci sono anche soluzioni per chi preferisce prenotare per tempo e senza ansie.

Come risparmiare prenotando online

Una delle prime cose da tenere a mente quando cerchiamo una vacanza online è che c’è qualcuno, dall’altra parte dello schermo, che sta cercando di venderci il suo volo, la sua stanza d’hotel o la sua degustazione di prodotti tipici.

Quello che un tempo avveniva nelle agenzie di viaggi, succede oggi grazie ad alcuni strumenti che permettono alle aziende di tracciare il nostro comportamento online, per intercettare i nostri desideri d’acquisto e proporre i loro prodotti alla persona giusta e nel momento più adatto.

Quando cerchiamo un volo per una certa destinazione, è come se le antenne degli hotel di quella destinazione specifica si alzassero e iniziassero a puntare verso di noi: i complicati sistemi che gestiscono gli annunci online aggiusteranno quindi le tariffe di conseguenza, ben sapendo che è lì che vogliamo andare. La stessa cosa succede all’inverso con i voli aerei, che aumentano magicamente di prezzo se iniziamo a cercare con insistenza una certa località. Per sottrarsi a questo, è sufficiente disabilitare i cookies di navigazione, i “biscottini" che registrano il nostro comportamento online, oppure scegliere la navigazione in incognito.

Il secondo segreto da tenere a mente riguarda la natura del nostro viaggio low cost: uno dei trucchi più efficaci è quello di sfruttare la controtendenza. Chi viaggia per lavoro, in particolare, costituisce una fetta molto importante del mercato, ma ha esigenze completamente diverse da chi sta prenotando una vacanza: prenotare nei momenti e per le date che non interessano chi viaggia per affari può far risparmiare molto.

Chi prenota tra il venerdì pomeriggio e la domenica, ovvero quando le segreterie delle aziende non lo fanno, può far risparmiare fino al 19% sui voli internazionali, come anche si risparmia molto prenotando un pernottamento di sabato, il giorno meno richiesto da chi viaggia per business.