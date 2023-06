Vivo TWS Air Pro ufficiali: caratteristiche e prezzo

In attesa di ritagliarsi uno spazio più rilevante in Europa, il brand Vivo, uno dei punti di riferimento del mercato smartphone in Asia, continua a rinnovare la sua gamma di cuffiette: l’ultima novità in ordine di tempo è rappresentata dagli auricolari Vivo TWS Air Pro. Si tratta di auricolari true wireless che riprendono, almeno per quanto riguarda il design, un modello già sul mercato, i TWS Air, andando ad arricchire il comparto tecnico.

L’aggiunta della denominazione “Pro” non è casuale. I nuovi auricolari di Vivo, infatti, si presentano sul mercato con caratteristiche tecniche di fascia superiore rispetto al modello precedente, conservando un rapporto qualità/prezzo molto interessante.

Vivo TWS Air Pro: caratteristiche tecniche

I nuovi auricolari Vivo TWS Air Pro integrano un driver da 14,2 mm che, sulla carta, dovrebbe garantire una resa audio di alta qualità. Da notare la presenza del Bluetooth 5.3 con la possibilità di utilizzare i codec AAC e SBC. Con la modalità a bassa latenza, inoltre, è possibile migliorare l’esperienza d’uso con contenuti multimediali. La latenza minima è di 88 ms (in modalità Gaming), in base ai dati dichiarati dall’azienda.

Una delle principali novità del nuovo modello Pro di casa Vivo è rappresentata dal supporto alla riduzione attiva del rumore (ANC) che consente di ottenere un comfort maggiore durante l’utilizzo. La funzione ANC è sempre più diffusa ed è ormai una funzione essenziale per tutti gli auricolari Bluetooth di fascia alta. Vivo non poteva, quindi, rinunciare ad introdurre questa funzionalità nel suo nuovo prodotto.

Tra le specifiche c’è spazio anche per la certificazione IP54, garanzia di resistenza a schizzi d’acqua e polvere, oltre che per i comandi touch che consentono, con un tocco dell’auricolare, di gestire varie funzionalità del dispositivo abbinato, come la risposta alla chiamata o la riproduzione musicale.

Sulla carta, i nuovi TWS Air Pro si presentano sul mercato forti di un’ottima autonomia. Ciascun auricolare integra una batteria da 31 mAh mentre il case presenta una batteria da 430 mAh. I dati dichiarati sull’autonomia vedono la possibilità di utilizzo fino a 6 ore con una sola carica e fino a 30 ore considerando anche la carica della custodia. Si tratta di dati superiori alla media dei diretti concorrenti.

Attivando la riduzione del rumore ADC e il codec AAC, per migliorare la qualità dell’audio e la latenza, si registra una netta riduzione dell’autonomia. In queste condizioni, è possibile utilizzare gli auricolari fino a 3 ore con una carica e fino a 15 ore considerando anche la carica della custodia. Gli auricolari Vivo possono associarsi a due dispositivi in contemporanea.

Vivo TWS Air Pro: prezzo e disponibilità

I nuovi TWS Air Pro di Vivo sono stati presentati ufficialmente in Cina, con la possibilità di scegliere tra le colorazioni blu e bianco. Il prezzo di listino è di 299 yuan che, al cambio attuale, corrispondono a circa 45 euro. Per ora, non ci sono ancora informazioni in merito a un possibile arrivo in Europa. In caso di lancio sul nostro mercato, gli auricolari di Vivo potrebbero ritagliarsi uno spazio importante adottando il giusto posizionamento, più vicino ai 50 euro che ai 100 euro.