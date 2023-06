Vivo X90s in arrivo: c'è la data

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il nuovo Vivo X90S sarà presentato il 26 giugno in esclusiva per il mercato cinese. Tra le particolarità del dispositivo un processore MediaTek Dimensity 9200+

Vivo ha confermato la data di lancio del nuovo Vivo X90S, che sarà annunciato ufficialmente per il mercato cinese il 26 giugno. Uno smartphone perfettamente in linea con il design degli altri dispositivi della serie, rappresentando di fatto una versione potenziata dell’X90 e pronta a rivaleggiare nel mercato degli smartphone di fascia alta.

Nella dotazione tecnica, seppur non confermata ufficialmente, svetta sicuramente un processore MediaTek Dimensity 9200+, versione overclockata del MediaTek Dimensity 9200 presente su X90 e X90 Pro (in foto) che promette un discreto aumento di potenza rispetto al passato, così come testimoniato dai test apparsi su AnTuTu.

Vivo X90S: come sarà

Le informazioni sul nuovo Vivo X90S sono ancora piuttosto frammentate, ma grazie ad AnTuTu è stato possibile scoprire di più sul processore in uso da questo smartphone: il MediaTek Dimensity 9200+ che sulla piattaforma di benchmark ha ottenuto ben 1.657.772 punti. Al fianco del chip di Mediatek dovrebbero esserci 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Tra le informazioni più interessanti, quelle sul comparto fotografico postate da Vivo su Weibo: l’azienda cinese ha confermato che Alex Webb, il noto fotografo americano, ha utilizzato l’X90S per realizzare alcuni scatti nelle strade di New York, a testimonianza delle grandi potenzialità del dispositivo.

La configurazione delle fotocamere non è ancora stata rivelata ufficialmente ma le indiscrezioni condivise dal leaker indiano Mukul Sharma indicano la stessa dotazione già vista su Vivo X90 con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo sempre da 12 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP.

Per migliorare la qualità di foto e video, come accaduto per gli altri device della serie, ci sarà anche il chip V2 sviluppato da Vivo che lavorerà al fianco del processore per migliorare l’elaborazione dei dati provenienti dalle fotocamere. Con l’utilizzo di questa tecnologia l’azienda promette scatti impeccabili in qualsiasi condizione di luce e un’esperienza fotografica di altissimo livello.

Sulle connessioni non ci sono indicazioni ufficiali ma date le informazioni sul processore, troveranno sicuramente posto su questo smartphone il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3 e le varie soluzioni per il rilevamento della posizione tramite satelliti. Non dovrebbe mancare nemmeno il chip per l’NFC.

Il resto della probabile scheda tecnica è stato condiviso su Twitter sempre da Mukul Sharma che ha parlato di un display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K e refresh rate variabile fino a 120 Hz. La batteria sarà da 4810 mAh con ricarica rapida cablata a 120W. Il sistema operativo, infine, sarà Android 13 con interfaccia OriginOS 3.0.

Vivo X90S: quando arriva

Come detto in apertura, la presentazione ufficiale del nuovo Vivo X90S è fissata per il mercato cinese al prossimo 26 giugno. Al momento non ci sono informazioni sull’arrivo del dispositivo anche in Europa.

Anche per il prezzo non sono disponibili maggiori dettagli ma è possibile fare delle ipotesi partendo dal costo dell’X90 Pro nella sola versione con 12/256 GB arrivata in Italia a 1.299 euro. Un prezzo piuttosto elevato che potrebbe riflettersi anche sull’X90S, che potrebbe raggiungere cifre poco sotto ai 1000 euro.