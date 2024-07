Vivo V40 Pro, l'azienda conferma un nuovo mid-range

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Vivo

Vivo ha confermato ufficialmente l’arrivo del nuovo Vivo V40 Pro, rebrand del Vivo S19 Pro (in foto), già presentato per il mercato cinese. Parliamo di uno smartphone di fascia medio-alta, con una scheda tecnica di buon livello, che si distingue certamente per un processore MediaTek di fascia alta (di precedente generazione) e un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss.

Poche ore fa questo device ha fatto la sua comparsa su Geekbench in India, mostrando buona parte della dotazione tecnica. Per ora non sappiamo se anche Vivo V40 Pro arriverà in Italia ma dato che il Vivo V40 Lite e il Vivo V40 SE sono disponibili anche nel nostro paese è lecito supporre che presto o tardi vedremo anche questo nuovo medio-gamma.

Vivo V40 Pro: come sarà

Stando alle indiscrezioni condivise sul web, il nuovo Vivo V40 Pro ha un display AMOLED che misura 6,78 pollici, ha una risoluzione 1.5K+ (2.800×1.260 pixel), frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz e 4.500 nit di luminosità di picco.

Il processore in dotazione è un MediaTek Dimensity 9200+ affiancato da 8/12/16 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria interna, non espandibile

Per controllare la temperatura, Vivo ha optato un sistema di raffreddamento al liquido con camera di vapore con area di dissipazione da 50 mila mm2.

Il comparto fotografico prevede una configurazione a tre sensori che dovrebbe essere realizzata in collaborazione con Zeiss, con il principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un ultra-grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo di nuovo da 50 MP. Anche per la fotocamera frontale Vivo ha scelto un sensore da 50 MP.

Sul fronte delle connessioni abbiamo il 5G, il WiFi 7, il Bluetooth 5.3, il chip per l’NFC, l’USB-C, l’emettitore a infrarossi e i diversi sistemi per la geolocalizzazione dell’utente tramite satelliti.

La batteria ha una capacità di 5.500 mAh con ricarica rapida via cavo da 80 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria Funtouch OS 14.

Infine, il Vivo V40 Pro è certificato IP68 ed è quindi in grado di resistere alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Vivo V40 Pro: prezzo e disponibilità

Al momento non ci sono ancora indicazioni ufficiali sull’arrivo sul mercato del nuovo Vivo V40 Pro, ma vista la comparsa del device su Geekbench è probabile che il lancio sia davvero imminente.

Stesso discorso anche sul prezzo ma, dato che questo smartphone è il rebrand del Vivo S19 Pro possiamo fare riferimento ai prezzi per il mercato cinese di quest’ultimo modello