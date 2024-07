Vocali WhatsApp: non faremo più questo gesto

In arrivo su Android una funzione già presente su iPhone: WhatsApp può trasformare in testo i messaggi vocali ricevuti

Quante volte, per ascoltare un vocale su WhatsApp (o su qualunque altra piattaforma di chat), abbiamo dovuto avvicinare il telefono all’orecchio per ascoltarlo meglio? Quante volte avremmo preferito ricevere un messaggio scritto, piuttosto che un vocale? Quante volte abbiamo ricevuto un vocale lungo quanto un podcast?

Tutti questi problemi derivano dal fatto che i messaggi vocali sono utilissimi per chi li invia, ma non così tanto per chi li riceve. Ma poiché di messaggi vocali su WhatsApp se ne mandano, in tutto il mondo, 7 miliardi al giorno, è chiaro che la prossima novità in arrivo sull’app di chat è di quelle che cambiano davvero tutto.

Stiamo parlando delle trascrizioni dei messaggi vocali WhatsApp in testo, già disponibili su piattaforma iOS e in arrivo anche su Android.

Trascrizione vocali su Android: la novità

La possibilità di trascrivere automaticamente i messaggi vocali è in arrivo su WhatsApp per Android, ma non è ancora disponibile per tutti.

E’ stata infatti trovata nell’app beta, versione 2.24.15.5, dall’ormai famoso e sempre affidabile sito WABetaInfo.

Grazie alla nuova funzione WhatsApp Beta può tradurre in modo automatico, e direttamente in app, i vocali in 5 lingue:

Inglese

Spagnolo

Portoghese

Russo

Hindi

Come è facile notare non c’è l’italiano, ma è chiaro che ci sarà perché a parte la mancanza del cinese mandarino con le lingue disponibili si possono trascrivere i vocali della maggior parte della popolazione mondiale.

Quindi l’obbiettivo è trascriverli tutti, in qualunque lingua, prima o poi. Da notare anche la mancanza del francese, altra lingua usatissima fuori dal Paese d’origine (ad esempio in Africa).

Trascrizioni vocali WhatsApp: su iPhone ci sono già

Come specifichiamo sempre, quando parliamo di funzioni apparse nelle versioni beta delle app famose, anche questa volta ribadiamo che non sempre una novità mostrata in beta viene poi integrata nell’app per tutti.

Questa volta, però, ci sentiamo di dire senza grossi timori di smentita che è solo questione di tempo: le trascrizioni dei vocali arriveranno per tutti, anche per la lingua italiana.

A farcelo credere non sono solo le lingue attualmente disponibili nella versione beta, che dimostrano che non siamo di fronte ad un semplice test, ma anche il fatto che questa funzione è già a disposizione degli utenti su iPhone.

In quel caso, però, la trascrizione passa per Siri e, infatti, non funziona se non viene attivata l’apposita opzione dell’assistente vocale. Nel caso dell’app di WhatsApp per Android, invece, al momento sembrerebbe che le trascrizioni vengano gestite direttamente da WhatsApp.

Lo si intuisce dal fatto che, nell’app beta, WhatsApp precisa che i file audio resteranno criptati e nessuno potrà ascoltarne il contenuto, nemmeno la stessa WhatsApp. Ciò lascia pensare che nessun altro servizio, nemmeno quelli di Google, verranno interpellati per fare la trascrizione.