WhatsApp: la novità per i vocali che tutti aspettavano dal 2021

WhatsApp ha annunciato l’arrivo di una funzione che gli utenti attendono da settembre 2021, quando apparì per la prima volta in una versione beta dell’app per Android, per poi fare ulteriori apparizioni in altre versioni. Questa volta, però, la novità è per tutti e non solo per i pochi fortunati che hanno l’app beta.

Stiamo parlando della trascrizione dei messaggi vocali, che permette agli utenti di leggere, invece che di sentire, i messaggi ricevuti. Per coloro che non amano i vocali (e sono parecchi) questa funzione è la manna dal cielo, ma anche per tutti gli altri sarà utilissima in specifiche circostanze.

Trascrizione vocali WhatsApp: come funziona

WhatsApp ha annunciato ufficialmente, sul suo blog, l’arrivo delle trascrizioni dei messaggi vocali e ha anche spiegato, almeno parzialmente, come funzioneranno e quali caratteristiche avranno.

La prima cosa da sapere sulle trascrizioni dei messaggi vocali di WhatsApp è che vengono generate sul telefono dell’utente e non sui server di WhatsApp. Ciò vuol dire che nessuno, nemmeno Meta, può leggere il testo delle trascrizioni (esattamente come nessuno può ascoltare i file dei vocali).

Inoltre, per usare le trascrizioni è prima necessario attivarle, andando su Impostazioni > Chat > Trascrizioni dei messaggi vocali. A questo punto è sufficiente tenere premuto su un vocale e poi toccare “Trascrivi“.

La trascrizione appare all’interno del messaggio vocale, espandendo la casella del messaggio facendo tap sull’icona di una freccia in basso, e in base alla lunghezza del vocale potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

Poi, le trascrizioni potrebbero non essere accurate al 100%, ma questo era prevedibile: innanzitutto a volte c’è molto rumore di fondo e persino gli umani fanno fatica a capire tutte le parole di un vocale WhatsApp, poi c’è anche da dire che non tutti hanno una pronuncia perfetta e, a volte, si fanno anche degli errori grammaticali che rendono più difficile, per una macchina, eseguire una traduzione in tempi strettissimi.

Infine, le trascrizioni non sono disponibili in tutte le lingue. L’italiano c’è, visto che WhatsApp ha annunciato la novità anche sul suo blog per l’Italia, ma tante altre lingue no.

Tra l’altro va specificato anche che è possibile impostare una sola lingua per le trascrizioni dei messaggi vocali, quindi se nella stessa chat ci sono persone che parlano in più lingue, non tutti i vocali ricevuti potranno essere trascritti: WhatsApp trascriverà solo quelli nella lingua impostata.

Trascrizioni vocali WhatsApp: quando arrivano

Le trascrizioni dei messaggi vocali su WhatsApp non sono ancora disponibili per tutti, ma lo saranno entro pochi giorni o settimane al massimo, anche in Italia.

Per essere sicuri di non perdersi questa importante novità, quindi, è bene tenere sempre aggiornata l’app e andare ogni tanto a controllare, all’interno delle impostazioni, se è disponibile l’opzione per attivare le trascrizioni.