WhatsApp addio su questi smartphone: la lista è più lunga di quanto si pensi

Sta girando, in questi giorni, una lista di telefoni Android e di iPhone sui quali sarà impossibile usare WhatsApp a partire dal 31 dicembre 2022. Si tratta di una lista molto lunga, con oltre 40 modelli, ma è solo la punta dell’iceberg perché non solo la notizia è vera, ma è anche incompleta.

Da gennaio 2023, effettivamente, WhatsApp toglierà il supporto ad una lunga sfilza di smartphone che, però, saranno ben di più di quelli inseriti in questa lista. E ciò perché, come è sempre avvenuto fino ad oggi (e come continuerà ad avvenire in futuro), WhatsApp non toglie il supporto a questo o quel telefono, ma ad una specifica versione di un sistema operativo.

WhatsApp addio: la lista degli smartphone

La lista che sta circolando in questi giorni contiene diversi modelli di LG (ormai fuori produzione), sei telefoni Huawei, molti Samsung, un paio di Wiko e due iPhone. Ecco la famosa lista:

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

WhatsApp addio: come stanno le cose

A questa lista si potrebbero aggiungere non meno di altrettanti modelli più o meno famosi. Questo perché, come già accennato, WhatsApp non toglierà il supporto ai telefoni vecchi, bensì ai sistemi operativi obsoleti.

Nel caso specifico oggi WhatsApp per funzionare richiede almeno Android 4.1 e iOS 12, quindi i telefoni che non sono stati aggiornati a questi sistemi operativi non possono usare l’app di messaggistica. A breve questi sistemi operativi cambieranno, probabilmente in Android 4.3.1 e 12.5.6 se non addirittura versioni ancora successive.

Gli smartphone che oggi hanno Android 4.1 e iOS 12, e non possono essere aggiornati, dall’anno nuovo non potranno più far girare l’app di WhatsApp. Sono milioni nel mondo, ma in realtà sono una goccia nel mare di miliardi di smartphone attivi sul pianeta.

Perché WhatsApp toglie il supporto

Il motivo per cui, periodicamente, WhatsApp "abbandona" un sistema operativo è principalmente la sicurezza degli utenti. I sistemi operativi non aggiornati sono pericolosi, perché contengono dei bug di sicurezza che nessuno corregge da anni. Questi bug sono nei sistemi operativi, ma possono essere spesso sfruttati anche per rubare dati scambiati su WhatsApp.

Se WhatsApp non dicesse addio a questi OS, quindi, si potrebbe trovare con milioni di utenti sotto attacco per colpe che non sono sue. E chi pagherebbe per tutto ciò?