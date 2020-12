All’inizio, qualche settimana fa, sembrava un problema limitato a poche app. Qualcuno pensava che il problema fosse nel proprio smartphone, sovraccarico di foto, video e app scaricate in mesi e mesi di utilizzo. Poi è emerso che si tratta di un bug generalizzato: WhatsApp non mostra più le anteprime dei video di YouTube all’interno delle chat.

E non solo le anteprime, ma neanche il titolo del video: mostra solo l’incomprensibile URL dalla quale è impossibile comprendere di che video si tratti. Per quale motivo succede tutto ciò, visto che fino a qualche settimana fa quando condividevamo un video di YouTube su WhatsApp potevamo vedere senza problemi sia il titolo che la copertina? Da diversi giorni il Web pullula di (im)probabili spiegazioni e di (in)efficaci tutorial per risolvere il bug ma la verità è un’altra e la risposta ce la offre Google in persona (o quasi).

WhatsApp e YouTube: che succede

Il bug è semplicissimo e consiste nell’impossibilità di vedere anteprima e titolo dei video pubblicati sulla piattaforma di Google quando li condividiamo all’interno di una chat di WhatsApp. Il problema si manifesta sia nelle app per Android che in quelle per iOS e persino su WhatsApp Web.

Sugli stessi cellulari, però, gli stessi video vengono correttamente condivisi nelle altre chat del gruppo Facebook, cioè Messenger e Instagram Direct. L’aggiornamento delle app non ha risolto minimamente il problema e, così, si sono moltiplicati i consigli su Internet per risolvere questo strano e fastidioso comportamento di WhatsApp.

Vi avvertiamo subito: nessuno di questi suggerimenti, tutorial e “how-to” porta al risultato sperato. Neanche cancellare la cache di WhatsApp, né reinstallare l’app. In rari casi una di queste tattiche funziona, ma solo per poco.

Google spiega perché non si vedono le anteprime dei video su WhatsApp

La risposta più semplice sembra essere anche quella corretta: non c’è nulla da fare, è un bug di WhatsApp che può essere risolto solo da WhatsApp. Essendone affetta anche WhatsApp Web, poi, sembrerebbe che il bug sia lato server e non lato app.

Sul forum di supporto di YouTube è proprio questa la risposta (semi)ufficiale di Google. Il “Platinum Product Expert” Gari della YouTube Help Community, che non è un rappresentante di Google ma quasi, ha infatti spiegato agli utenti: “Non c’è un settaggio o qualcosa da cambiare. È un bug nell’applicazione di messaggistica che si verifica sia su Android che su iOS e non ha nulla a che fare con YouTube. Il problema è estraneo a YouTube ed esula dallo scopo di questo forum e, da quello che sembra, verrà risolto nei futuri aggiornamenti dell’applicazione di messaggistica, quindi controllate sempre di avere l’ultima versione installata“.

Il mistero è risolto, il problema no.