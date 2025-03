Da sempre, gli sviluppatori di WhatsApp dedicano risorse significative alla sperimentazione di nuove funzionalità all’interno delle versioni beta dell’applicazione. Questo processo di collaudo anticipato permette di testare idee innovative e raccogliere feedback dagli utenti prima di un eventuale lancio ufficiale.

Tuttavia, non tutte le modifiche e le implementazioni provate nelle versioni di prova giungono effettivamente alla distribuzione pubblica.

Questa volta, l’attenzione si concentra su una potenziale aggiunta che potrebbe rivelarsi particolarmente vantaggiosa per la riservatezza degli oltre due miliardi di utilizzatori della piattaforma di messaggistica. La novità in esame mira a offrire un maggiore controllo sull’avvio delle comunicazioni video, rispondendo a una sentita esigenza di protezione della propria immagine in diverse circostanze.

Videochiamate WhatsApp senza video

La recente scoperta all’interno delle versioni preliminari di WhatsApp riguarda l’introduzione di una meccanica inedita per la gestione delle videochiamate in arrivo. Attualmente, quando un utente riceve una chiamata che include il flusso video, la fotocamera anteriore del dispositivo si attiva in maniera automatica.

Questa impostazione predefinita, sebbene per alcuni possa risultare irrilevante, può generare situazioni di disagio o compromettere la privacy in determinati contesti.

La nuova funzionalità in fase di sperimentazione interviene proprio su questo aspetto, offrendo agli utenti la possibilità di disattivare la propria videocamera prima di accettare la comunicazione. In pratica, all’arrivo di una videochiamata, comparirà una nuova opzione che consentirà di rifiutare l’attivazione del video.

Toccando questo comando, la chiamata verrà accettata in modalità solo audio. L’interfaccia mostrerà chiaramente un’indicazione come “Accetta senza video“, segnalando all’utente che la connessione avverrà senza la trasmissione di immagini. È importante sottolineare che, anche in un secondo momento durante la conversazione, sarà sempre possibile attivare la videocamera qualora lo si desideri, offrendo una flessibilità completa nella gestione della comunicazione visiva.

Questa implementazione rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della sfera personale, consentendo agli utenti di evitare l’imbarazzo di rispondere a una videochiamata in momenti inopportuni o quando non si desidera mostrare la propria immagine.

Inoltre, tale accorgimento potrebbe rappresentare un deterrente contro specifiche tipologie di frodi online, come le cosiddette truffe di “sextortion“, dove malintenzionati avviano videochiamate per catturare immagini compromettenti delle vittime e utilizzarle a scopo di ricatto.

Videochiamate senza video: quando arrivano

È fondamentale precisare che la scoperta di questa potenziale innovazione è avvenuta attraverso un’analisi approfondita del codice dell’applicazione beta di WhatsApp per il sistema operativo Android, un procedimento tecnico noto come “APK teardown“.

Questa metodologia permette di individuare porzioni di codice in fase di sviluppo che suggeriscono l’arrivo di nuove funzionalità, ma non fornisce alcuna garanzia sulla loro effettiva implementazione nella versione definitiva dell’applicazione destinata al pubblico generale.

Pertanto, al momento, non è possibile stabilire con certezza se e quando questa opzione per disattivare il video prima di rispondere a una videochiamata sarà disponibile per tutti gli utenti di WhatsApp. Analogamente, non sono state fornite indicazioni in merito alla possibile estensione di questa funzionalità anche alla versione dell’applicazione per il sistema operativo iOS.