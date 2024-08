WhatsApp testa l'AR e i filtri per le videochiamate

Su WhatsApp sono in arrivo nuovi filtri che portano la realtà aumentata nelle videochiamate, rendendole più interattive e divertenti: come funzionano

Fonte foto: Sir. David / Shutterstock.com

Le videochiamate sono uno dei punti di forza di WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più diffusa al mondo. Gli sviluppatori stanno lavorando sulla funzionalità, con l’obiettivo di aggiornarla e di offrire agli utenti sempre più strumenti per personalizzare le proprie interazioni e rendere più interattive e coinvolgenti le chiamate.

In particolare, stanno implementando filtri e degli effetti di realtà aumentata (AR), che potrebbero presto arrivare su tutti i dispositivi e per tutti gli utenti che sfruttano WhatsApp per le proprie comunicazioni, sia professionali che personali.

La funzionalità, scoperta dal solito ben informato blog WABetaInfo, è attualmente in fase di test sui dispositivi Android e iOS. Ciò ha permesso di ottenere maggiori informazioni sulle caratteristiche dei filtri e degli effetti AR per le chiamate video di WhatsApp.

Filtri ed effetti AR nelle chiamate WhatsApp: caratteristiche

Gli strumenti che saranno introdotti nella sezione dedicata alle videochiamate WhatsApp sono diversi. Saranno presenti una serie di filtri dinamici, che vengono applicati direttamente sul viso delle persone che stanno affrontando la conversazione, in tempo reale.

Si tratta di filtri che hanno lo scopo di personalizzare, di migliorare o di rendere il proprio aspetto più divertente. Alcuni, ad esempio, sono in grado di rendere la pelle levigata, rimuovendone i difetti, o di applicare un effetto make-up altamente realistico o, ancora, di cambiare i colori predominanti delle immagini.

Sarà possibile intervenire sugli sfondi, scegliendo tra una gamma di background predefiniti che vanno a sostituire quello reale o applicando una sfocatura più o meno leggera all’ambiente circostante.

Con i nuovi strumenti si potrà migliorare la qualità delle videochiamate WhatsApp cliccando su un solo interruttore per modificare il livello di illuminazione, in particolar modo del viso dell’utente. Quest’ultimo tool si rivela utile soprattutto nelle condizioni di scarsa luminosità e permette di rendere più chiara ed efficace la comunicazioni anche nelle situazioni non ideali.

I filtri e gli effetti AR possono essere utilizzati in qualsiasi occasione, sia nelle chiamate informali, per renderle più divertenti, sia in quelle informati, per rendere il proprio aspetto più ordinato o per migliorare le condizioni dell’ambiente.

Sarà possibile accedere agli strumenti direttamente dalla schermata principale durante le videochiamate. Tutte le impostazioni vengono mantenute finché l’utente non decide di disattivarle o modificarle. Ciò significa che in una nuova conversazione ritroveremo i filtri e gli effetti applicati nella videochiamata precedente.

Nuovi filtri ed effetti WhatsApp: quando arriveranno

I nuovi filtri ed effetti di realtà aumentata di WhatsApp stanno attraversando un’importante fase di test. Al momento sono disponibili solo per un piccolo gruppo di utenti che utilizzano la versione beta dell’applicazione per dispositivi iOS e per dispositivi Android.

Una volta superati i test, salvo il verificarsi di imprevisti difficili da risolvere, la funzione verrà diffusa in maniera più capillare attraverso gli aggiornamenti di WhatsApp. Pertanto, al momento non è ancora possibile conoscere la data stabilita per il rilascio.