WhatsApp consentirà di aggiungere i link ai propri profili social. Una funzione che trasforma l’app in un biglietto da visita, perfetto per l’uso professionale

Con l’arrivo della versione beta 2.25.7.9 per Android, WhatsApp introduce un’interessante novità sviluppata con lo scopo di migliorare le connessioni tra gli utenti anche attraverso l’utilizzo di varie piattaforme social.

L’update in questione, infatti, trasforma la celebre piattaforma di messaggistica in una specie di biglietto da visita, consentendo agli utenti di aggiungere i link ai propri profili social all’interno delle informazioni dell’account WhatsApp. Un passo significativo verso una maggiore integrazione con altri servizi online che può semplificare notevolmente la condivisione della propria presenza digitale.

Come funziona questa nuova caratteristica

Già dall’analisi del codice della versione 2.25.4.9 di WhatsApp erano emersi i primi riferimenti a questa funzione che, con la nuova release, permette agli utenti di aggiungere un collegamento al proprio profilo Instagram.

Non si esclude, comunque, che dopo questa fase di test Meta possa aprire l’impostazione anche ad altre piattaforme come Facebook, LinkedIn, X e TikTok migliorando ulteriormente le opzioni di condivisione dei propri profili social (senza doverli cercare altrove) e trasformando l’app in un vero e proprio biglietto da visita, molto utile soprattutto per chi utilizza la piattaforma per scopi professionali.

Quando sarà disponibile per tutti, utilizzare la nuova caratteristica sarà davvero semplice e gli utenti dovranno solo andare nelle impostazioni del proprio profilo WhatsApp e compilare l’apposita sezione dei collegamenti social. Chi non volesse farlo, può utilizzare l’app come sempre senza alcuna limitazione.

Per ora, ad esempio, è sufficiente inserire il proprio nome utente di Instagram che l’app provvederà a trasformare in un link cliccabile, accessibile a tutti i contatti direttamente nelle informazioni del profilo.

Importante ricordare anche che WhatsApp ha implementato un nuovo sistema di gestione della privacy per garantire agli utenti il massimo controllo sulla visibilità dei propri link social. Le impostazioni permettono di scegliere se mostrare i link a chiunque, solo ai propri contatti, escludere contatti specifici oppure se mantenere la cosa privata.

Altrettanto importante sottolineare che WhatsApp non verifica l’autenticità degli account collegati e chiunque può inserire qualsiasi link senza alcuna verifica da parte della piattaforma. Questa cosa potrebbe portare a utilizzi impropri della funzione, inclusa l’aggiunta di collegamenti malevoli, un’eventualità che bisogna sicuramente prendere in considerazione, prestando tutte le attenzioni del caso.

Come provare la nuova funzione di WhatsApp

La nuova funzione è disponibile solo per alcuni beta tester tramite il Google Play Beta Program e, per il momento, Meta non ha ancora fornito maggiori informazioni riguardo al rilascio e la distribuzione di questa caratteristica, che potrebbe non essere immediatamente disponibile per tutte le persone sulla piattaforma.

Non resta, dunque, che attendere comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda di Mark Zuckerberg che al momento opportuno renderà noto ai suoi utenti l’arrivo di questa nuova caratteristica.