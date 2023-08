Fonte foto: BongkarnGraphic / Shutterstock.com

Con l’ultimo aggiornamento, WhatsApp si rinnova introducendo una funzione molto attesa: gli utenti dell’app di messaggistica hanno ora la possibilità di inviare foto in qualità HD. Rispetto alle foto in risoluzione “standard”, le foto in qualità HD inviate tramite WhatsApp saranno più nitide, grazie a una risoluzione più elevata e a una minore compressione.

La nuova funzione è disponibile da subito, sia su Android che iPhone. Basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile per “sbloccare” il tasto per l’invio delle foto in qualità più elevata. In futuro, inoltre, un sistema analogo sarà implementato anche per i video.

È possibile inviare immagini in HD con WhatsApp

La nuova versione di WhatsApp introduce, per tutti gli utenti, la possibilità di inviare foto in HD ai propri contatti. Si tratta di un sistema che permette di incrementare la qualità delle foto scambiate tramite l’app di messaggistica.

Utilizzare questa nuova funzione è molto semplice: al momento dell’invio di una nuova immagine, infatti, nella parte alta dell’interfaccia, è possibile ora premere sull’opzione HD che va ad affiancare le altre opzioni già presenti in precedenza.

In questo modo, la foto inviata tramite l’applicazione avrà una risoluzione maggiore e una minore compressione (non c’è, quindi, la possibilità di inviare foto in qualità originale). Si tratta di una piccola novità rispetto a quanto visto nella versione beta dell’app che indicava questo tasto con un’icona, meno intuitiva, a forma di ingranaggio.

Nelle chat, inoltre, le foto inviate in Qualità HD saranno contrassegnate con un badge HD posizionato nell’angolo in basso a sinistra. La nuova funzione è già disponibile su dispositivi Android e iOS. Basta aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile per poter iniziare a inviare foto in alta qualità tramite l’app.

Grazie al nuovo sistema, gli utenti possono scegliere tra le foto in Qualità standard (ad esempio 900 x 1600 pixel) e le foto in Qualità HD (ad esempio 2160 x 3840 pixel). Naturalmente, optando per l’invio in qualità HD, le foto inviate tramite WhatsApp occuperanno più spazio all’interno della memoria di archiviazione del dispositivo.

L’opzione predefinita per l’invio di foto e immagini tramite WhatsApp resta la Qualità Standard. Toccherà all’utente, di volta in volta, scegliere se passare alla Qualità HD o se continuare a utilizzare il sistema di compressione applicato dall’applicazione.

In futuro anche per i video

La “qualità HD” è in arrivo anche per i video. Con uno dei prossimi aggiornamenti, infatti, WhatsApp introdurrà il nuovo sistema per l’invio di contenuti multimediali in HD anche per i video e non solo per le immagini, come avviene con l’ultimo aggiornamento. Al momento, però, non ci sono ancora informazioni in merito alle tempistiche di rilascio di questo nuovo aggiornamento.