La Wikimedia Foundation ha annunciato un piano triennale per integrare all’interno di Wikipedia una serie di strumenti basati sull’intelligenza artificiale generativa. Con questo annuncio, la celebre enciclopedia libera guarda al futuro e si prepara a modernizzare il proprio funzionamento, senza sostituire il contributo umano ma con l’idea di renderlo più efficiente grazie a queste nuove tecnologie, tenendo sempre ben presente l’importanza della collaborazione, da sempre al centro della sua storia.

In che modo Wikipedia utilizzerà l’AI

L’intento della Wikimedia Foundation è chiaro e in nessun modo l’intelligenza artificiale prenderà il posto dei volontari, che sono e resteranno il vero valore aggiunto della piattaforma. Al contrario, l’AI sarà utilizzata per automatizzare compiti ripetitivi, liberando gli esseri umani da questi lavori ridondanti e lasciando loro più tempo da dedicare alle attività più importanti come la verifica delle fonti, la costruzione del consenso e la scrittura collaborativa.

Da quello che sappiamo la fondazione implementerà sull’enciclopedia libera diversi strumenti tra cui: sistemi per riconoscere e suggerire miglioramenti nei contenuti giàesistenti; nuovi strumenti per la ricerca intelligente che saranno in grado di aiutare gli editor a trovare più facilmente fonti e informazioni pertinenti; tool aggiuntivi per la traduzione e l’adattamento culturale dei testi, in modo da rendere Wikipedia ancora più inclusiva e rappresentativa delle diversità linguistiche e locali; assistenti virtuali per l’onboarding dei nuovi editor, che avranno il compito di semplificare l’apprendimento delle regole della comunità e del funzionamento della piattaforma.

Importante sottolineare che la Wikimedia Foundation ha intenzione di adottare un approccio cauto e responsabile nei confronti dell’intelligenza artificiale, restando ben consapevole del dibattito sull’impatto di queste tecnologie nella società. Se da un lato, dunque, viene riconosciuto il contributo fondamentale dei contenuti su Wikipedia per l’addestramento dei grandi modelli linguistici, dall’altro si vuole evitare anche che questa tecnologia venga impiegata in modo indiscriminato o in contrasto con i principi di trasparenza e collaborazione che hanno sempre contraddistinto la piattaforma.

L’obiettivo è rafforzare la sostenibilità del progetto, rendendolo più accessibile e gestibile per i volontari e, naturalmente, senza rinunciare alla dimensione partecipativa e comunitaria che l’ha sempre contraddistinto, determinandone il successo.

Quando arrivano le nuove funzioni AI

Dalle prime dichiarazioni ufficiali, il progetto sarà sviluppato progressivamente nei prossimi tre anni, con revisioni annuali e valutazioni pubbliche sull’efficacia di tutti i nuovi strumenti introdotti. Nella fase iniziale, l’attenzione sarà focalizzata principalmente sulla tutela dell’integrità dei contenuti lasciando “in secondo piano” la creazione automatica di nuove voci che, come già anticipato, non è assolutamente una priorità.

Del resto, Wikimedia Foundation teme che una produzione troppo rapida da parte dell’AI possa superare la capacità di verifica della comunità, rischiando di compromettere l’affidabilità complessiva del progetto. Non si esclude, comunque, che in futuro le cose possano cambiare, lasciando all’intelligenza artificiale più libertà di manovra anche per quanto riguarda la scrittura.